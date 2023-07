Itt a toplista: ennyibe kerül a belépő a Balaton legmenőbb strandjaira

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2023-ban a Balatoni Szövetség huszadik alkalommal hirdette meg a Kék Hullám Zászló strandminősítést. A jubileumi eseményen is rengeteg balatoni strand vállalta, hogy a bejárás során szigorú szempontrendszer alapján vizsgálja meg őket a szakmai bizottság. Idén is voltak új jelentkezők, és régi, visszatérő pályázók is a megmérettetésen. Arról azonban kevesebb szó esett, hogy a legjobb strandok jegyárai hogyan alakulnak az idén. A Pénzcentrum most ezt is összegyűjtötte.

Július 12-én, azaz szerdán osztotta ki Csopakon a Balatoni Szövetség és annak partnerei a legjobb strandoknak járó Kék hullám zászló minősítéseket, az eseményen a Pénzcentrum is jelen volt. A strandok a 20-adik, jubileumi eseményen a korábban megszokott módon egytől öt csillagig terjedő skálán kaptak értékeltést. A minősítések számos faktort vizsgálva értékelték az egyes fürdőhelyek szolgáltatásainak színvonalát. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A bizottság a döntése során figyelembe vette a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát, tisztaságát, a strand akadálymentesítésének szintjét (parkoló, járdák, vizesblokkok, vízbejutás lehetősége), a környezet állapotát (virágosítás, gyep állapota, meder állapota), a játszóterek minőségét, árnyékoltságát. Figyelembe vették a sportolási lehetőségeket, de a gyerekbarát szempontokra (pelenkázó, családi öltöző) is odafigyeltek. Vizsgálták a strandi vendéglátóhelyek kínálatát, fontosnak tartva a helyi termékek jelenlétét és az újra gondolt, vagy megújított étel-ital választékot. Mivel pedig az eseményt idén rendezték meg a huszadik alkalommal, a minősítésen évek óta kiemelkedően szereplő kivételesen jubileumi díjat is kaptak. A strandok szolgáltatási minőségén felül persze (különösen a jelenlegi gazdasági környezetben) a magyarok üdülők jórészének azok árszínvonala is fontos faktor a döntés meghozatalában, hova látogassanak el a nyaralásuk alatt. A Pénzcentrum ezért utánajárt a strandbelépők árainak és átlagosan nagyjából 20-30 százalékot drágultak tavaly óta. Az áremelkedés ütemében viszont egész drasztikus különbségeket látni az egyes települések között. Most megnéztük, hogy a Balatoni Kör által öt csillagosnak minősített fürdőhelyekre mennyibe kerül bejutni idén. 5 csillagos strandok: Csopak: Községi strand: 2200 forint (400 forintos drágulás után)

Balatonmáriafürdő: Központi strand 1100 forint (100 forintos drágulás után)

Balatonboglár Platán strand: ingyenes

Gyenesdiás Lidó és a Játékstrand: 1100-1300 forint (850-900 forint volt)

Alsóörs Községi strand: 2000 (500 forintos drágulás után)

Badacsonytomaj: Városi strand: 1100 forint (150 forintos drágulás után)

Zánka: Községi strand: 1500 forint (500 forintos drágulás után)

Balatonszárszó: Központi strand: 1300 forint (200 forintos drágulás után)

Szigliget: Községi strand: 1500 forint (500 forintos drágulás után)

Balatonfüred: Kisfaludy strand: 1700 forint (400 forintos drágulás után)

Balatonfüred: Esterházy strand: 2100 forint (300 forintos drágulás után)

Balatonberényi Községi strand: 1200 forint (300 forintos drágulás után

Balatonakali: Mandulavirág strand: 1200 forint (200 forintos drágulás után)

Balatongyörök: Községi strand: 1200-1500 forint (nem változott az árszabás!)

Balatonalmádi: Wesselényi strand: 2000 forint (500 forintos drágulás után)

Keszthely: Városi strand: 1300 forint (100 forintos drágulás után)

Vonyarcvashegy: Lidó strand: 1200-1500 forint (100-200 forintos drágulás után)

Fonyód: Panorámastrand: 950 forint (nincs tavalyi adat)

Balatonlelle: Napfény strand: 1500 forint (300 forintos drágulás után)

Ábrahámhegy: Községi strand: 1200 forint (400 forintos drágulás után)

Balatonföldvár: Keleti Strand: 1500 forint (200 forintos drágulás után)

Balatonföldvár Nyugati strand: ingyenes (tavaly 910 forint volt a belépő)

Révfülöp: Napfény kemping: Kemping területén, változó szállásárakkal

Balatonfűzfő: Fövenyfürdő: 1600 forint (300 forintos drágulás után

Balatonfenyves: Központi strand: ingyenes

Balatonberény: Naturista strand: N/A

Balatonudvari Községi: 1000 forint (400 forintos drágulás után)

Balatonudvardi Fövenyes: 1000 forint (400 forintos drágulás után) Ahogy a táblázatból is jól látszik, szinte az össze fürdőhelynél kénytelenek voltak emelni az önkormányzatok, üzemeltetők. Az emelés mértéke persze igen eltérő volt, de jellemzően a 100-500 forint közötti sávban mozgott. Volt viszont két kivétel. A balatongyöröki strandon ugyanis nem változott az árszabás, Balatonföldvár nyugati strandját pedig ingyenessé tették, amivel fejenként 910 forintot spórolhat minden 18 évnél idősebb családtag. Az árszinteket egyébként a néhány száz forintos emelések jellemzően nem borították fel, tehát hiába drágultak százalékosan többet például Balatonudvardi strandjai, még így is kevesebb mint feleannyiba kerülnek a településen a belépők mint a valamivel kisebb mértékű áremelkedést produkáló balatonfüredi Esterházy strandon. Jó hír ezen kívül azoknak, aki spórolnának a strandoláson, hogy Földvár mellett a közeli Balatonboglár Platán strandja is ingyenes maradt. A déli parton tehát még válogatni is lehet a tökéletes minősítést szerző szabadstrandok között.

Címlapkép: Getty Images

