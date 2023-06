Nagy változás élesedik a reptéri buszoknál: ezen ne lepődjön meg senki, aki Ferihegyre tart

Új digitális jegyvásárlási és -érvényesítési rendszert tesztel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a 100E Repülőtéri Expresszen - jelentették be a fővárosi önkormányzat, a BKK, illetve a Mastercard és a K&H Bank képviselői kedden Budapesten.

Kerpel-Fronius Gábor okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes "az ügyfélközpontúság szempontjából nagy fontosságú előrelépésnek" nevezte a fejlesztést, ahhoz hasonlítva, amikor a digitális jegyárusítást lehetővé tette a BKK a BudapestGO applikáción keresztül. A főpolgármester-helyettes kijelentette: mostantól sokkal könnyebb lesz az utazás a 100E vonalon a Liszt Ferenc Repülőtérig és vissza, nem kell applikáció, elég egy bankkártya, illetve egy telefon.

"Az okosváros azt jelenti, hogy nyitottan gondolkodunk, nem próbáljuk feltalálni újból meg újból a spanyolviaszt, hanem figyelünk arra, hogy más városokban hogyan oldanak meg olyan problémákat, amelyekkel mi is szembe nézünk, és tanulunk tőlük" - mondta Kerpel-Fronius Gábor. Ugyanakkor "nemcsak szolgaian átveszünk technológiai megoldásokat, hanem igyekszünk azokat adaptálni a hazai kultúrának megfelelően, és ehhez szükség van arra, hogy kísérletezzünk, teszteljünk" - fűzte hozzá.

Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy a 21. századi közösségi közlekedést csak digitális fejlesztésekkel együtt lehet megvalósítani, ezért volt annyira fontos a BudapestGO bevezetése is. A Budapest Pay and GO egy olyan, a világon nagyon sok helyen használt digitális megoldás, amikor egy bankkártyával vagy okoseszközzel egy érintéssel megvalósul a jegyvásárlás és a jegy érvényesítése, nincs szükség papíralapú jegyre vagy applikációban való regisztrációra - közölte a vezérigazgató. Rámutatott: "ez az elektronikus jegyrendszer előszobája", hiszen egyelőre egy vonalon, egy termékre valósul meg.

"Az e-jegyrendszer bevezetése sokmilliárdos fejlesztés, ennyi pénzünk nekünk nincs" - jegyezte meg Walter Katalin, hozzáfűzve, a pénzen kívül "több éves fejlesztésre van szükség, amihez fontos, hogy releváns tapasztalatokat tudjunk gyűjteni".

Berkes Tibor, a Mastercard termék és új fizetési megoldások igazgatója arról beszélt, hogy az utasok "bankkártyája válik jeggyé, amely az utazási jogosultság igazolására szolgál". Kitért arra, Hollandia nemrég jelentette be, hogy országos szinten bevezeti az érintésmentes jegyvásárlást, ami tehát "nem utópisztikus gondolat", és szerinte a magyar utazóközönség "nagyon nyitott az innovációkra".

Király Andrea, a K&H Csoport lakossági divízió vezetője arról beszélt, hogy gyors, egyszerűen használható, kényelmes és nagyon megbízható rendszert kapnak az utasok, ami az " ügyfélélmény növeléséhez vezet".

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA