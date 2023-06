Ide utazik idén a legtöbb magyar, aki már unja az Adriát: tömve lesznek a hotelek

Az előfoglalások már megmutatják, milyen külföldi utak a magyarok kedvencei 2023 nyarán. A VG körképe szerint várakozáson felüli foglalási kedvvel, a pandémia előtti csúcsévet is meghaladó utasszámmal indul a főszezon a héten a külföldi nyaralások piacán. A szervezett utak toplistáját a görög-, a török- és a spanyolországi nyaralóhelyek vezetik.

Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati és marketingigazgatója a lapnak elmondta, hogy náluk a népszerűségi toplista élére az idén Görögország került, a török Riviéra iránt a földrengés után ugyanis megtorpant a kereslet, így volt lehetséges a helycsere. A last minute-ra vadászóknak a görög, de még az idén újra rendkívül népszerű spanyol nyaralóhelyekre is nagy szerencse kell, hogy időben és a vágyott helyre utazhassanak. Az idei nyár különlegessége, hogy szintet lépett a kereslet, a magasabb kategóriás szálláshelyeket keresik, apartman helyett leginkább a négy-öt csillagos hoteleket az IBUSZ igazgatójának tájékoztatása szerint.

A leginkább árérzékeny nyugdíjas korosztály és a leginkább vállalkozó kedvű fiatalok miatt még mindig van heti három buszjárat a görög tengerpartra is, ami a 20 órás utazásért cserébe fejenként 60-80 ezer forinttal olcsóbb, mint a legkedvezőbb árú repülős csomag

– mondta el Termes Nóra. A magyarok tengerparti célpontjai között az összesített toplista első helyén a minden bizonnyal Horvátország áll majd az idén is, és az élbolyban lesz Olaszország és a búvárparadicsom Egyiptom - írják.

Bár erősebb a forint, mint a decembertől március végéig tartó előfoglalási időszakban, de árcsökkenés nem várható. A kedvezőbb euróárfolyamokat a kinti költésekre – éttermi számlákra, fakultatív programokra – most megváltott euróval lehet olcsóbbá tenni, ezt érdemes lehet kihasználniuk az utazóknak.

A körkép szerint a görög szigetekre apartmanba, repülővel utazni most fejenként 200 ezer forinttól lehet, a tömegpiac azonban 300-350 ezres csomagárat jelent, amiben a repülőjegy poggyásszal együtt, a szállás és a különböző ellátások, a magyar nyelvű telepített idegenvezető és a transzfer díja is benne van. Görögországban kevésbé jellemző az all inclusive ellátás, ami a törökök specialitása, ahol a rengeteg új és magas minőségű tengerparti szálloda 400–500 ezer forintos áron korlátlan fogyasztást kínál. A spanyol turistaparadicsomok mellett Tunézia is egyre inkább visszatér a figyelem fókuszába, sok-sok év szünet után - mondta a lapnak a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) szóvivője, Bakó Balázs.