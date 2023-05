Ezek most a legjobb fagyik a Balatonnál: itt a fagyizók és az édességek toplistája

Balatoni arany mogyoró, rozé, málna, tökmag, szőlő, sárgabarack, de a lángos ötlete is belekerült az idei évben a Balaton fagyija versenybe nevezett hűvös édességek közé. Pénteken már a tizedik ilyen megmérettetést hirdette meg a Balaton Turizmus Szövetség, amit a korábbi évektől eltérően nem road show jellegűen zsűriztek, hanem a gyenesdiási Bringatanyán rendeztek meg. A nevezett 18 fagylaltkreáció közül a győztes íz a balatoni tövises mangó sorbet lett, a balatonalmádi Amaretto Fagyizó kreációja.

A sajtó képviselői lehettek az elsők, akik véleményt formálhattak a díjat nyert balatoni fagylaltokról. A gyenesdiási Bringatanyán ugyanis már reggel fél héttől elkezdték a Balaton Fagyija versenybe nevezők a hideg finomságok készítését. Több mint hat és fél órán át forogtak a fagylaltkeverők, amibe ezúttal is leginkább helyi alapanyagok kerültek.

A verseny érdekessége, hogy idén nem a kész fagylaltot vitték a zsűri elé, hanem csak az alaplevet, amit a helyszínen kevertek össze, fagyasztották, variegálták és díszítették a pályázók. A pályamű elkészítésére fagylaltonként 35 perc áll majd rendelkezésre. Az idei megmérettetésre összesen tizennyolc fagylaltkölteményt neveztek be (volt, aki többet), amit egy öttagú zsűri bírált el. Köztük két civil és két cukrászmester is helyet kapott, akik egy rövid bemutatás után, egyenként kóstolták meg a díjra esélyes fagylaltokat.

Imádom a fagyit és Balatont és csodálatos hír a szakma és a nagyközönség számára, hogy lassan eltűnnek a nagyon műanyag fagylaltok a kínálatból. Az elmúlt években folyamatosan fejlődött a verseny és vele együtt a szakma is. Mindenki ki akar tűnni valamivel, és ennek érdekében továbbképzésekre jár, új ötleteken agyal, kreatív ízvilágban gondolkodik és mindig valami jobbat akar. A természetes alapanyag ma már nem divat, hanem alapvető hozzávalót jelent az egészségesebb irányba. Ha minőségi alapanyagokat használunk, akkor nem megyünk szembe az egészségtudatos trendekkel sem. Azt látom, hogy a fagylaltokban egyre magasabb a gyümölcstartalom. Mindig egyedibb kreációkat látunk, amiben kevesebb a „gyári anyag”, de ez ma már a nevezéshez is szükséges alapkövetelmény. A Balaton fagyijába kifejezetten a helyi termelők helyi termékei kerülnek. Akik beneveznek a versenybe, felkeresik a környékbeli borászatokat, gyümölcstermelőket és sajtüzemeket. Látszik, hogy a fogyasztók részéről egy óriási igény van a naturális és természetes alapanyagra, ami azért is fontos, mert hosszú távon csak ez lehet az életképes

– mondta el a Pénzcentrumnak Erdélyi Balázs, a zsűri szakmai vezetője, a magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.

A zsűri négy szempontot értékelt: esztétika, íz és ízek harmóniája, állag, kreativitás. Az elkészített fagylaltkreációk esetében pozitívumnak számított a lágyság selymességgel kombinálva (például hogyan oszlik el a fagylalt a szájpadláson); a krémesség és bársonyos érzés a lágy telítettséggel; a kellemes „friss” érzés; a fagylaltnak kellemesen és fokozatosan kell elolvadnia a szájban; telítettség érzése és az íz tartós megmaradása a szájban az elfogyasztás után.

Értékelték a fagylaltkészítő eredetiségét és fantáziáját is, ugyanis kifejezetten kérték, hogy egy „még nem látott” ízt vagy az alapanyagok új, innovatív kombinációját mutassák be. A zsűri ezen értékelési pontszámnál azon fagylaltokat prioritásba helyezte, amelyek mindenki számára elérhető helyi termékek, alapanyagok felhasználásával készültek. Ide tartoztak a Balatoni Borrégió borai; a magyar tenger környékéről származó termelői, kézműves sajtok és tejtermékek; a felvidékre jellemző idénygyümölcsök; a Balaton környékére jellemző csonthéjas gyümölcsök; és az ezen a vidéken tipikus fűszernövények és gyógynövények.

A Balaton Fagyija jubileumi győztes:

Amaretto Fagyizó – balatoni tövises mangó sorbet

Különdíjak:

Bagaméri Fagyizó – édes csalogány fagylalt

Sissi Kézműves Fagylaltozó – egyszerűen túrógombóc fagylalt

Vitorlás Fagyizó – sajtos-tejfölös lángos fagylalt

„Tíz éve szerveztük az első Balaton Fagyija versenyt, ami azóta folyamatos fejlődésen ment keresztül. Azóta egyértelművé vált az is, hogy ez egy olyan esemény, ami a helyi vállalkozások és a helyi gazdaság számára is komoly előrelépést jelent. Az elmúlt évek tapasztalatai megmutatták, hogy a résztvevők csak nyerhetnek azzal, ha neveznek. A fagyi ráadásul egy olyan aktív turisztikai termék, amely jól illeszkedik a többévszakos Balaton programjaihoz. A Balaton fagyija verseny emellett azért is fontos, mert bár a cukrász szakemberek jól ismerik egymást, ez kiváló szakmai fórumot és találkozási lehetőséget is teremt számukra. A megmérettetés fontos a helyi gazdaságnak is, mert az eddigi nyertes fagylaltozók igazi turista zarándokhellyé váltak” – hangsúlyozta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke, aki a zsűrizésben is részt vett.

A Balaton fagyija 2023 versenybe idén 12 fagyizó és cukrászda nevezett 18 fagylaltkölteményel:

Cappuccino Fagylaltozó Balatongyörök

Mester Cukrászda Marcali

Vitorlás Fagyizó Balatonmáriafürdő

Bagaméri Fagyizó Balatonfüred

Amaretto Fagyizó Balatonalmádi

Sissi Fagylaltozó Balatonakarattya

Promenád Kávéház Balatongyörök

Sütibolt Keszthely

Florida Fagyizó Balatonmáriafürdő

Margaréta Fagyizó Balatonszemes

Tejvirág Fagylaltozó Balatonboglár

A szervezők a Balaton Fagyijának megválasztott fagylalt receptjét mindenki számára elérhetővé, szabadon felhasználhatóvá teszik, így a Balaton régió bármely cukrászdája / fagylaltozója elkészítheti a nyertes fagylaltot, amelynek köszönhetően a régió klasszikus és hagyományos, jó minőségű kézműves fagylaltjai még nagyobb népszerűségre tehetnek szert.