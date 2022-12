Még nem maradtunk le a síszezonról: ide járnak a magarok kikapcsolódni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A téli szünet beköszöntével a síimádókban azonnal felmerül a kérdés: hova is induljunk el egy kis minőségi csúszásra? A hosszú utazások fáradalmait kikerülve, azokat a sípályákat gyűjtöttük most össze az Intersport szakértőivel, melyek pár órás autóúttal is elérhetők Magyarországról, némelyek pedig akár egynapos túra keretében is kényelmes, de minőségi kikapcsolódást ígérnek.

A legalapvetőbb kérdéskör, amit körbe kell járnunk indulás előtt, a sílécek kiválasztása. Ha nem csak egy szezonra tervezünk, a kölcsönzés helyett érdemes az új, minőségi síléc vásárlása mellett dönteni. A sílécek kategóriáját alapvetően a súly, magasság és tudásszint határozza meg, emellett érdemes figyelembe venni a tervezett aktivitást, hogy milyen pályára indulunk, valamint a síelési stílusunkat, tudásszintünket is – magyarázza Rácz Gábor, Intersport budaörsi flagship store síhardware szakértője. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ausztria / Semmering-Stuhleck - kb. 3 óra autóút Budapestről (300 km) magasság: 777 m – 1774 m

teljes hossz: 26 km

szintek: 20 km könnyű; 6 km haladó

hóágyú: 66 db

nyitvatartás: 2022.12.08. – 2023.01.08. 8.30-16.00 és 18.00-21.00 A Keleti-Alpok legmagasabb csúcsánál, az 1782 méter magas Stuhlecknél található a Semmering-síközpont. Bécshez való közelsége miatt gyakran fordulnak meg itt az osztrák fővárosiak, de sok magyar szót is hallani. Tökéletes egynapos desztináció, amely minden korosztálynak bátran ajánlható és főleg a kezdőbb szintű síelőknek kedvez. A legkisebbek a Semmi's Kinderland nevű remek terepen gyakorolhatnak, ahol ráadásul ingyen szállítja őket a varázsszőnyeg-felvonó, így gyerekekkel különösen nagy élmény a látogatás. Szlovákia / Jasná-Chopok - kb. 4 óra autóút Budapestről (270 km) magasság: 943 m – 2004 m

teljes hossz: 44,5 km

szintek: 19 km könnyű; 18 km haladó; 7,4 km nehéz

hóágyú: 400 db

nyitvatartás: 2022.11.26. – 2023.05.01. 8.30-16 óra között Csak annyit mondunk: 44 km hosszú sípálya, 26 lift és 1061 méter szintkülönbség. A teljes pálya Chopok-hegység északi és déli oldalán terül el, bőven 1000 méter felett, így a friss hó gyakorlatilag a teljes síszezonban adott. Szlovákia egyik legmagasabb síparadicsoma minden síelési szinten lehetőséget biztosít a sportolásra. A terep előnye, hogy ún. freeride zónák is elérhetők, amelyeken külön kijelölt pályavezetés nélkül csúszhattok le, emellett pedig a gyerekeknek a Maxiland nevű elkerített rész nyújt szórakozási lehetőséget - így biztosan mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb terepet. Szlovákia / Donovaly - kb. 3 óra autóút Budapestről (210 km) magasság: 914 m – 1361 m

teljes hossz: 11 km

szintek: 5 km könnyű; 6 km haladó; 0,1 km nehéz

hóágyú: 400 db

nyitvatartás: 2022.12.19. – 2023.04.02. 9-17 óra között Donovaly Magyarországhoz az egyik legközelebb található síparadicsom. Kellemes-lankás dombjaival kiváló választás gyerekeknek és kezdő síelőknek. A szépen karban tartott pályán teljesen új infrastruktúra várja az idelátogatókat megújult sífelvonókkal és éttermekkel. A szabad szemmel is belátható, családias hangulatú sípályán két csúcsot hódíthatunk meg: a Nová Hola 1361 méter magasan fekszik, ahonnan a haladó pályák indulnak, kistestvére pedig nagyjából 700 méteres magasságú.

Azok, akik a teljesítménysportok rabjai, akár 18 km-es túrára is indulhatnak az erre kialakított speciális pályán, illetve éjszakai síelésben is lehet részünk a lankásabb 4-es és 6-os pályán. Kiválóan a kiépítettsége, ma már gyakorlatilag minden megtalálható itt a szállodáktól kezdve a diszkóig, élelmiszerboltig, ATM-ig. Szlovénia / Maribor-Pohorje - kb. 3.5 óra autóút Budapestről (340 km) magasság: 325 m – 1327 m

teljes hossz: 41,5 km

szintek: 23,5 km könnyű; 13 km haladó; 5 km nehéz

hóágyú: 92 db

nyitvatartás: 2022.12.15. – 2023.03.31. 9-16 óra között A 250 hektáron elterülő szlovén sípálya valójában két csúcsot (Bolfenk és Areh) és a közte elterülő domboldalt foglalja magában. A bolfenki rész a haladók terepe, az Areh csúcs, pedig egy lankás domboldal, ahol a kevésbé tapasztaltak szórakozhatnak számtalan pályán. Ez Szlovénia legnagyobb és legjobban felszerelt pályája, melynek további előnye, hogy a pálya gyakorlatilag összenőtt Maribor településsel, így bármikor könnyen betérhetünk az óvárosba egy kis extra kikapcsolódásra. További érdekessége az 5 km-es, 700 méter szintkülönbségű éjszakai pálya, amely Európa leghosszabb villanyfényes sípályája, amely kedvező időjárási körülmények között szerdától-szombatig üzemel.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK