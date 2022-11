Iszonyatosan elszállhatnak az árak a turizmusban: drágább lesz belföldön nyaralni, mint külföldön?

Az energia- és élelmiszerárak elszállása, szállodabezárások miatt masszív drágulás következhet a szálláshelyeken - írja a G7. Már jelenleg is 18-30 százalékkal drágábbak átlagosan a magyar hotelek, azonban szakértők szerint további 25-30 százalékos áremelésre lenne szükség, hogy a pénzüknél legyenek. Kérdés, hogy meddig tart ki a kereslet.

Sorra jelentik be a szállodák, hogy átmenetileg bezárnak télre, köztük az ország legnagyobb, közel 500 szobás budapesti Danubius Hotel Hungaria, a szintén kifejezetten nagy, 40 éve működő soproni Hotel Lövér, vagy Debrecen konferenciaszállodája, a Lycium, és rengeteg kisebb vidéki ház is. Nem ritka olyan hotel, ahol az ötszörösére nőttek a rezsidíjak, de még a szerencsésebbek is 3-4-szeres emelkedéssel szembesültek. Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója szerint normál esetben az energiaköltség nem szokta meghaladni a szállodák árbevételének 4-5 százalékát, az augusztusi rekordárakkal számolva azonban ez nagyjából 50 százalék lett volna. Még a mostani áraknál is a bevétel 15-20 százalékát viheti el az áram és gázszámla.

Az energia mellett rengeteget drágult az élelmiszer és a munkaerő is, Kovács Balázs szerint az árakat rögzítő hosszútávú szerződések ellenére is 25-30 százalék körüli volt számukra az élelmiszerinfláció. A munkaerő pedig sok helyen szintén 10 százalékot meghaladó mértékben drágult. Választás elé kényszerültek a szállodák ebben a helyzetben: vagy megpróbálják áthárítani a megugró költségeket a vendégekre, vagy bezárnak. A várakozások szerint ráadásul a bezárásoknak még csak az első, valószínűleg kisebb hullámán vagyunk túl.

Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke lapnak elmondta: sok olyan szálloda lehet, amelyik az ünnepi szezont még megvárja, és csak azt követően megy el téli szünetre. A szakember szerint nehéz jósolni, de reális forgatókönyv, hogy a vidéki szállodák 20-25 százaléka bezár az év elején. A tovább működő szállodáknak viszont muszáj áthárítaniuk legalább részben a megugró költségeket, ha nem akarnak hatalmas veszteséget felhalmozni, a kínálat szűkülése pedig erre egész biztosan enged is teret.

Elkerülhetetlen a drágulás

Kovács Balázs szerint a fővárosban euróban átlagosan 10 százalék körüli lehetett a drágulás, mely a gyenge forint miatt forintban 20-25 százalékos növekedést jelentett. Vidéken forintban szintén 20-30 százalék körül lehetett az átlagos áremelkedés. Az inflációs jelentés alapján októberben egy háromcsillagos szálloda kétágyas szobájában reggelivel 18 százalékkal volt drágább egy éjszaka, mint egy évvel korábban, ha pedig a hotelek teljes szállásdíját nézzük, 20-30 százalék közötti drágulás adódik. A kiadásokat azonban ez nem fedezi, Kovács Balázs szerint nagyjából 25 százalékos azonnali áremeléssel lennének a pénzüknél a szállodák. Turbucz Ádám, a Mellow Mood Hotels általános igazgatója szerint is legalább 30 százalékos emelés lenne szükséges.