Óriási ziccert hagynak ki a balatoniak: így lehetne milliárdos siker télen is a tó és környéke

Decemberben több ezer turistát várnak a Balatonra. Itt már a karácsony időszak előtt is számos olyan rendezvényt tartanak, amelyek ismét bebizonyíthatják, hogy a Balaton nem zárt be a nyári időszak végeztével. A téli Balaton is vonzó úti cél lehet a magyar családok számára – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

December első hetében sok helyen tartanak Mikulás rendezvényeket, a Balatoni Hajózási Zrt. például Mikulás hajót indít Siófokról és Balatonfüredről (Időpont december 3.). A Barlangi Mikulás Balatonfüredre érkezik, ahol a Lóczy-barlangban, rejtelmes túraútvonalon indulhatnak el a gyerekek és szüleik. (Időpont: december 5-6.) Keszthelyen se maradnak Mikulás nélkül a gyerekek, a Fő térre hintóval jön és számos gyerekprogramot is szerveznek érkezés köré (Időpont: december 6.) E

Lellén csokoládéval is lehet fizetni

A legnagyobb tömeget Balatonlellére várják ahol december 3-án kezdődik a karácsonyi vásár, amelynek közelében műjégpályát is felállítanak. Itt tartják a lellei GasztroPikniket és Mikulás Regattát is szerveznek.

Az esemény érdekessége, hogy a gyerekek csokoládéval is fizethetnek egyes adventi programokon. - mondta Tóth Balázs a lellei BL Yacht Club vezetője. Ugyanakkor a gyerekek ide elhozhatják azokat a használt mesekönyveiket is, amelyeket ők már nem olvasnak, de szerintünk izgalmas lehet azoknak a rászoruló gyerekeknek, akiknek e segítség nélkül nem jutna ajándék a fa alá.

December 3-án a felnőttek is segíthetik a Mikulás munkáját. Ezen a napon rendezik meg az év egyik utolsó vitorlásversenyét, a Mikulás Regattát is. A hajósokat arra kérik, hogy a nevezési díj egy részét is fizessék majd ki csokoládéval és a Mikulás versenyhajójára hozzák majd el azokat melegebb sapkákat, kesztyűket, amelyeket ők már nem használnak.

Jótékonysági cunami indul a Balaton partján

A lellei esemény érdekessége hogy az idei rendezvényen a látogatók több más fontos célt is támogathatnak: a GasztroPikniken minden eladott adag étel árának egy része egy helyi kötődésű - ritka születési rendellenességgel született, most már két éves - kisfiú megsegítésére megy. A Mikulás Regatta nevezési díjának egy része a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának Rupert nevű mentőhajójának felújítási alapjába kerül. Ezen kívül több helyen fizethetnek a látogatók pénz helyett csokoládéval, amit a szervezők Füred Kapitány segítségével a Mikulásgyárnak juttatnak el.

Füred Kapitány egyébként az északi parton is szervez majd több kisebb adventi akciót. Ezektől is azt remélik, hogy megmozgatják vele a Balatontól 80-120 kilométerre lakó családokat is, akik egy rövid kirándulás keretében látogathatják meg az üdülőövezet programjait. – tette hozzá Éskovács Péter, az akció egyik szervezője.

Ennél is érdekesebb lehetne a téli Balaton

A szakember hozzátette: az adventi időszakot némi összefogással a balatoni települések programgazdái jobban is ki tudnák használni, hiszen számtalan jó program van a Balatonon ebben az időszakban is. Ehhez az kellene, hogy a finn utazási szakemberek példáját kövessék a régió településeinek vezetői, turisztikai- és marketingszakemberei.

Mint ismert: Az 1980-as években a finn hatóságok új turisztikai stratégiát dolgoztak ki Lappföld tartományban. A munkaanyag a „Mikulás országa” nevet kapta, amelyben marketingterveket és turisztikai látványosságok ötleteit dolgozták ki e téma köré. A stratégia központi eleme a Mikulásfalu volt Rovaniemi városában. Az akkori tanulmány azzal érvelt, hogy a Mikulás karácsonyi időszak megfoghatatlan vonzerejének része, amely utazásra, felfedezőtúrákra készteti az embereket. Ezzel párhuzamosan a Mikulás a fogyasztói társadalom árucikkévé vált, amely arra ösztönzi az utazókat, hogy tágabbra nyissák pénztárcájukat ebben az időszakban. A sikeres kampánynak köszönhető, hogy a lapföldi Mikulás lakhelyét évente több mint félmillió utazó keresi fel, akiknek mintegy 60%-a külföldi, 40%-a pedig belföldi látogató. A Mikulás alig hatvanezer fős városának környékén a turisták 2,9 millió éjszakát töltenek el. A finn Mikulás, minden évben Magyarországra is ellátogat, hogy találkozzon a gyerekekkel és ezzel párhuzamosan népszerűsítse Finnország természeti szépségeit a potenciális utazók körében.

Sokat is költhetnének a turisták a téli Balatonon

A finn modellhez hasonlóan megtervezett és jól kivitelezett Mikulás – projekt olyan téli turisztikai szezont teremthetne a balatoni régióban, amely nem csak magyar, de a környező országok családjait is utazásra késztetné. Ennek oka, hogy a Mikulás márkaépítési modellje világméretű együttműködésre épül, amelynek alapja, hogy mindenki hisz és bízik a „márkában”, a jutalom ígéretében, ajándékok és ünneplés formájában. Ennek az érzelmes marketingnek az alkalmazása, rendezvényeken, dalokon, színeken, illatokon, és egyéb adventi kliséken keresztül olyan karácsonyi – turisztikai forgatókönyvet hozhatna létre a Balatonon, amelynek együttese serkenteni tudná a család, a közösség, az összetartozás, a nosztalgia és az öröm érzését.

Éskovács Péter szerint egy ilyen posztmodern turisztikai koncepció alapján működő helyszín meglátogatása érdekében a turisták hajlandóak lennének akár a Balatonra is elutazni. Sőt, egy ilyen jól átgondolt terv alapján működő desztinációban a vendégek az átlagnál többet is költenének még akkor is, ha a decemberi időszak nem a főszezon ebben a régióban.