Kritikus ütést mérhet a magyar wellnessekre az energiaválság: nincs kiút ebből a krízisből?

A szállodaipar már a pandémiát is megszenvedte, most pedig az energiaárak drasztikus növekedése sodorja a vállalkozásokat lehetetlen helyzetbe. A hazai szállásadók történetük egyik legnagyobb piaci kihívására készülnek - írja a Portfolio. A legnagyobb üzleti feladvány előtt a wellness szállodák vannak, mert ha nem működtetik a szaunáikat, gőzkabinjaikat és medencéiket, akkor joggal tehetik fel a kérdést a vendégek, hogy miért ott foglaljanak szállást. Ha viszont marad minden a régiben, akkor a wellness hotelek nem tudják kitermelni a megugró költségeiket.

„A földgázzal szerencsénk van, mert még két évig van rögzített árú szerződésünk, amit még 2021-ben kötöttünk. Ez sem túl olcsó, mert a korábbi időszakhoz képest már így is 2,5-szeres árat fizetünk. A villanyáramnál is 3,5-szeres, már most a tarifánk, viszont csak év végéig van megállapodásunk, és most kell döntenünk arról, hogy felvállaljunk-e egy 10-szeres árat a mostani költségeinkhez képest” – jellemezte a helyzetet a lapnak Sívó Roland, az AquaWorld Resort létesítményigazgatója, aki szerint az energiaárakban már tavaly szeptemberben érződött, hogy komoly gond lesz.

Mint azt Sívó Roland elmondta, az áremelés és a szálloda és a fürdő rekordforgalma is kellett ahhoz, hogy az árbevétel arányában a korábbi 9 százalékról 14 százalékra emelkedjenek „csak” az energiaköltségeik. Bezárásban nem gondolkodnak, inkább a költségeiket tervezik mérsékelni, páldául napelemek telepítésével. „A fürdő leállítása az amortizáció miatt jelentős többletkiadást okozhatna az újra nyitáskor. Elindult a konferenciaturizmus is, ami nálunk szintén jelentős bevételi tényező. A bizonytalan jövő ellenére mindegyik munkavállalónkat meg akarjuk tartani” – mondta el a szálloda létesítményigazgatója.

Az elszabaduló energiaárak újabb csapást mértek a szektorra, amely számos vállalkozás számára kilátástalan helyzetet eredményez Rádóczy Andrea, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője szerint. Elmondta, hogy az utóbbi években a Balaton elkezdett négyévszakos úticéllá válni, amelyért a szállodások, turisztikai szakemberek komoly erőfeszítéseket tettek. Most mégis a szezonális nyitvatartásra kell visszaállni, amely egyértelműen munkahelyek megszűnését is jelenti. A szakember szerint a wellness szolgáltatások korlátozása nem ideális megoldás.

A vendég pontosan azzal a céllal érkezik, hogy a szállodai wellness részlegen feltöltődjön. Nyilván minden üzemelő házban akad energia-megtakarítási lehetőség. Esetleg ezzel lehet némi költségcsökkentésre szert tenni, de korlátozni a fő profilt, nem feltétlenül a legjobb megoldás

– mondta el Rádóczy Andrea, aki arról is beszámolt, hogy némelyek már most kényszerzárásra készülnek. Több Balaton-környéki szállodánál arra lehet számítani, hogy november és március között, a fűtési szezon idejére, szüneteltetik az üzemelésüket - mondta. Amelyik szálloda nyitva marad, az emelkedő költségek mellett pillanatnyilag kereslet visszaeséssel is számolhat, a vendégek viszont akciókat, árengedményeket várnának el. A jelenlegi helyzetben ez viszont ésszerűtlen reakció lenne a szállodák részéről.