Keményen beüthet a rezsiválság a hotelekben: mi lesz így az őszi hosszú hétvégékkel?

Szinte naponta érkezik hír újabb és újabb szállodabezárásáról, akik úgy nyilatkoznak, nem tudják fizetni a három-négyszeresére emelkedett gázszámlát, ezért inkább becsukják a kapukat és nem fogadnak vendégeket. A Szállodaszövetség szerint leginkább a nagy vidéki wellness hoteleket érinti a probléma és az olyan nagy szállodákat, amelyeknek magas a gáz- és energiafelhasználása. A helyzet azonban egyel bonyolultabb: szakértő segítségével jártuk körbe, mely szereplők vannak igazán veszélyben, és mi történik velük ezután.

Bezárási hullámra számítanak a szállodaszektorban, több hír is érkezett az utóbbi hetekben, mely szerint a szektor résztvevői kétségbeesettek és sokan döntenek inkább a bezárás mellett. Számos egység úgy kalkulál, hogy az őszi és a téli hónapokban nem fogják tudni kifizetni a sokszoros rezsiköltségeket, ezen felül ősztől az inflációs hatás miatt csökkenni fog a belföldi és a külföldi kereslet is, így a Szállodaszövetség szerint jobban járnak, ha lehúzzák a rolót.

A Szövetség szerint leginkább a nagy vidéki wellness hoteleket érinti a probléma és olyan nagy szállodákat, amelyeknek magas a gáz- és energiafelhasználása. A Pénzcentrum által megkérdezett szakértő szerint azonban nem ilyen borús a helyzet.

Természetes felmerülő kérdés ilyenkor, mi lesz a hazai szálláshelyekkel, melyek bezárni kényszerülnek, de látni kell, hogy az iparágnak és a szállodai befektetési piacnak összességében távolról sincs „vége”. Vannak és lesznek nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások, jellemzően kisebb szálláshelyek, és/vagy nagyon avult technológiával rendelkező szállodák, nagyrészt velük lehet találkozni a médiában, de nyilvánvalóan ezek nem reprezentálják a teljes piacot - ezt fontos tisztázni

- értékelte a helyzetet Takács Márton, a Moore Hungary, hotel és turizmus nemzetközi iparági vezetője. Majd hozzátette, összességében az rajzolódik ki, hogy a piac megtartja a jó termékeket, így azok a vállalkozások, melyek az utóbbi 10 évben, a konjunktúra idején felújítási céltartalékot elkülönítettek, a profit egy részét vissza is forgatták, fejlesztettek, olyan beruházásokat hajtottak végre, melyekkel részben kiküszöbölhetik kitettségüket, azok most egyértelmű versenyelőnybe kerülnek.

Ők most nagyobb biztonságban várják a téli hónapokat. A legnagyobb kitettséggel jelenleg piaci indikációk alapján sok esetben ugyanazok a szereplők küzdenek, melyeket egyébként is erősebben tépázott meg stabilitásukban a pandémia, nem tudtak a bezárások alatt fejleszteni, kevéssé versenyképesek, ők potenciálisan akár eladási kényszerbe is kerülhetnek az előttünk álló nehezített időszakban.

- folytatta Takács Márton. Kiért arra is, nagyon érdekes, hogy a mostani nehezített gazdasági körülmények ellenére a szállodai eszközosztály iránti befektetői kereslet nem látszik gyengülni. Van egy korábban talán még sosem látott mértékű tőke, ami keresi a helyét az ingatlanpiacon, és tud időben gyors tranzakciókat eredményezni. Arra a kérdésre, hogy a jövőben, fél vagy egy év múlva is így marad-e ez, a szakértő azt válaszolta, hogy jelenlegi tudásuk szerint igen:

Nyilván minél versenyképesebb és vonzóbb a termék, ami piacra kerül, annál jobb helyzetben van az eladó, és minél atipikusabb vagy korszerűtlenebb, annál nehezebben. 2022benn viszont, ha valakinek el kell adnia kereskedelmi szálláshelyként működő ingatlanját, és viszonylag jó állapotban van, akkor jelenleg még nagy biztonsággal és várhatóan megfelelő áron tudja értékesíteni azt.

Beruházás, fejlesztés

Az ügyben kerestük a legnagyobb szállodaláncokat is, hogy érdeklődjünk, hogy élnék túl a nehéz hónapokat, egyedül a Hunguest Hotels tudott választ adni a kérdéseinkre, így megtudtuk, nem terveznek üzemszünetet egységeikben, annak ellenére hogy a drasztikus energiaár-emelkedés már tavaly október óta sújtja a szállodaipart, emiatt a szektor a koronavírus-járványnál is nagyobb kihívásokkal néz szembe.

„Szállodaláncunk nagy kapacitású, 150-200 szobás, kiterjedt wellness részlegekkel rendelkező hoteleket üzemeltet, az épületek jelentős energiafelhasználással bírnak. Mind fenntarthatósági, mind költséggazdálkodási okokból hatékonyabb épületüzemeltetési eljárásokat vezettünk be, hogy energiafelhasználásunkat csökkentsük. Emellett 2022 elején elindítottuk megújuló energia beruházási programunkat, két szállodánkra telepítettünk napelemet az első félévben, további projektek pedig előkészítési és engedélyeztetési fázisban vannak. Nagyszabású izzócsere programot indítottunk, korszerű LED izzókkal szereljük fel az általunk üzemeltett fürdőket, ezzel is csökkentve az épületek áramigényét. Szállodafejlesztési programunk során kiemelt hangsúlyt fektetünk az energiatakarékos megoldásokra (épületfelügyeleti rendszerek, korszerű szigetelőanyagok) ezzel is csökkentve a jövőbeni energiafelhasználást" - derül ki a lapunknak küldött válaszból.