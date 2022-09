Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. szeptember 2.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2022. szeptember 2., péntek.

Névnap

Rebeka, Dorina

Deviza árfolyam

EUR: 402.26 Ft

CHF: 411.31 Ft

GBP: 465.81 Ft

USD: 403.4 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 8438 Ft

MOL: 2724 Ft

RICHTER: 7965 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2022.09.03: A gomoly- és fátyolfelhők mellett az ország nagy részén többórás napsütésre számíthatunk. A keleti, északkeleti megyékben néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar. Hajnalban pára-, ködfoltok képződhetnek. A Dunántúlon többfelé megélénkül, a Fertőnél átmenetileg megerősödhet a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között valószínű, de a hidegre érzékeny helyeken alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között várható.

2022.09.04: A gomoly- és fátyolfelhők mellett az ország nagy részén több-kevesebb napsütés is valószínű, de erősebben felhős körzetek, időszakok is lehetnek. Szórványosan előfordulhat zápor, elvétve zivatar. Hajnalban helyenként pára-, köd, rétegfelhőzet is képződhet. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 27 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A levegőminőség általában kedvezően alakul. (2022.09.02. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2022.09.01)

Akciók

