Mi folyik a Balatonnál? Annyi pénzért adják-veszik most a nyaralókat, mintha nem lene holnap

Lassan luxussá válik, ami évtizedekkel ezelőtt a középosztály három alapvető vágya volt a kényelmes élethez: saját lakás, autó, balatoni nyaraló. A kétezres évek végén azonban ez megváltozott, a válság miatt sokan megváltak balatoni nyaralóiktól, mostanra pedig egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a vásárlást, építést.

Bár az északi parton a Tihany és Balatonalmádi közötti települések, Balatonkenese, Balatonakarattya, illetve a déli oldalon a Balatonföldvár és Siófok közötti partszakasz persze már akkor is drágábbnak számítottak, viszont nem is olyan régen a tó nyugati oldalán, jellemzően Balatonberénytől Balatonlelléig sok átlagos keresetű család tudott telket venni, s rá felhúzni egy kisebb épületet - írja a Népszava. Sághy Tamás ingatlanszakértő szerint pedig a Balaton délnyugati medencéjében, elsősorban Balatonmáriafürdő és Balatonfenyves településcentrumoktól messzebb eső részein egy 200-300 négyzetméteres telken álló 35-45 négyzetméteres, jellemzően könnyű szerkezetes házat 3,5-6 millió forintért meg lehetett venni még bő tíz évvel ezelőtt is.

Akinek tehát akkor volt pénze, nagyon jó üzleteket köthetett, a jelenből nézve pedig egyenesen aranybányára leltek, hiszen most ugyanezeket az ingatlanokat hat-tízszeres áron el lehet adni

- mondta el Sághy Tamás. Jelenleg a közvetlen balatoniparti települések többségén bőven 70 millió forint felett alakulnak az átlagárak: Máriafürdőn 69,9 millió, Fenyvesen pedig 78,5 millió az ingatlanok átlagos kínálati ára. "A Balaton nagy része sokáig az átlagemberek nyaralóhelyének számított, az igazán gazdagok még bő tíz éve is inkább horvát, olasz vagy görög tengerparti nyaralókat vásároltak, de felkapott helynek számított például Thaiföld is" – jegyezte meg az ingatlanszakértő.

A Covid kezdete óta 60-70 százalékkal emelkedtek az árak, így jelenleg a Balatonnál, legalábbis a közvetlen tóparti településeken magasabbak a négyzetméterárak, mint Budapesten Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint. Az északi parton csak a Révfülöp és Balatonederics közötti szakaszon, a délin pedig Balatonberényben, illetve Őszödön alacsonyabb az átlag négyzetméterár 700 ezer forintnál, 11 településen viszont már veri az egymilliót – igaz, akad néhány kisebb, mint például Paloznak, ahol csak néhány eladó ingatlan akad, ám ezek igencsak drágák, felhúzva ezzel az átlagot –, sőt, Tihanyban közelít a kétmillióhoz.

"Egy jelentős réteg számára már nincs pénztárcaképes ajánlat a tó mellett, ők ezért a háttértelepüléseken, 10-15 kilométerre a Balatontól vásárolnak. Persze azzal, hogy megjelentek ezeken a településeken, az árak ott is drasztikusan emelkedni kezdtek. Jelenleg még mindenféle ingatlannak van piaca, ami generálja a drágulást, ám, ha romlik a gazdasági helyzet, akkor ismét előfordulhat, ami a 2010-es évek elején, hogy többen próbálnak majd megszabadulni a nyaralójuktól, s ez, ha nem is csökkenti az árakat, de jelentősen lelassítja a drágulást" - mondta el a szakértő.