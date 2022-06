Így tizedelik meg a nyaralási költségeket az élelmes magyarok: nem nagy trükk, de nagyon megéri

A tavalyi után szinte biztos, hogy idén is jó szezont zárhat majd a belföldi turizmus, ám a folyamatosan emelkedő szállásárak miatt a magyar családoknak évről évre mélyebbre kell a zsebükbe nyúlni ugyanazért a színvonalú szolgáltatásért. Éppen ezért érdemes alaposabban körülnézni, milyen egyéb lehetőségek vannak a hagyományos szállodákon, apartmanokon túl azok számára, akik vízközelben töltenék a nyári szabadságukat: kemping? Lakóautó? Hajó? Mutatjuk, mi mennyibe kerül.

A várakozások szerint idén jó éve lesz a hazai turizmusnak, a vendégéjszakák száma megközelítheti a 2019-es szintet. Ugyanakkor a fennálló gazdasági körülmények miatt számítani kell a szállásárak emelkedésére: a növekvő rezsiköltségeket, az egyre drágább alapanyagokat és munkaerőt a szállásadóknak is ki kell fizetni valahogy.

Igaz, továbbra is pörög a Szép kártya, tehát sokan a munkáltatójuktól kapott juttatásból fizetik a szállást, a belépőjegyeket, sőt, 2022. december 31-ig a SZÉP-kártya bármely zsebe használható SZÉP-kártyás fizetésre.

Jó szezonnak ígérkezik a 2022-es Az NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) adatai alapján 2022-ben rekord bevételre számítanak a szállodákban. A KSH 2019 márciusában 945 szállodát tartott nyilván, az NTAK-ban 2022. márciusában 992-t volt aktív, így a számuk nem csökkent, hanem nőtt. Az előfoglalási adatok és tendenciák alapján a turisztikai ágazat idén megközelíti a 2019-es év teljesítményét. A szálláshelyek telt házzal üzemeltek a húsvéti hosszú hétvégén és pünkösdkor is így fognak. Az idén rekord árbevétel, minden eddigit meghaladó vendég és vendégszám várható a hazai szállodákban. Az összesített turisztikai forgalom az év végéig meghaladhatja a 37 millió vendégéjszakát, ami 25%-kal több, mint 2021-ben és csupán 10%-kal marad el a 2019-es rekordév eredményeitől.

Ám aki nem kap, vagy már elköltötte az összeget, az kemény árakkal találkozhat a recepción. Persze többféle szállástípussal találkozhatunk itthon és külföldön is, sokan mennek például kempingbe, sőt, lassan kibérelni egy vitorláshajót is olcsóbb, mint egy szállodai szoba, és az élmény összehasonlíthatatlan. A Balaton parton főszezonban egy 4 tagú család elfogadható minőségű szállást nem talál 500 ezer forint alatt egy hétre, de jellemző inkább a 600-700 ezer forintos ár, igaz, sok esetben ebben az árban a reggeli, néhol a vacsora is benne van. Megnéztük, ennél milyen olcsóbb alternatívák léteznek a magyar és a horvát tenger partján.

Gumimatrac-romantika

Egyre több magyar család képzeli el a vakációt a szabad ég alatt sátrazva – nyilván töredékébe kerül, viszont a szükséges felszerelés egyszer meg kell venni hozzá: sátrat, hálózsákot, kempingszéket, kempingfőzőt. Ma már szinte végtelen mennyiségű „elengedhetetlen” kiegészítőt árulnak, érdemes okosan szelektálni köztük: szélfogó a kempingasztalra, kulacstartó táska, gombászókés, komplett konyhaszekrény, zuhanykabin, lábtartó nem feltétlenül kell az első évben. Azonban egy jó sátor, hálózsák, polifoam, de kemping gázfőző és műanyag evőeszközök is szinte elengedhetetlenek a kempingezéshez, csak úgy, mint a kávéfőző, és a kempingszék.

A belépő szintű eszközök már néhány ezer forinttól elérhetőek, de a csúcskategóriás termékek több százezer forintba is kerülhetnek. Általánosságban elmondható, hogy egy átlagos, jó minőségű hálózsák vagy egy matrac 10 000–20 000 forintba kerül, míg egy hasonló sátor nagyjából 25 000 forintba. A Pénzcentrum számítása szerint, ha a négy fős családunk először vág bele a kempingezésbe, sátorral, és minden felszerelést most kell megvennie, összesen 92 216 forintot költene, ha minőségibb termékekre vadásznak, és nem a legolcsóbbra.

Persze itt még nem érnek véget a költségek, hiszen ha nem a vadonba készülünk, szeretnénk áramot és vízvételi lehetőséget, mosdót, esetleg konyhát, akkor a helyért is fizetni kell. Egy sátorhelyért 6-9 ezer forintba kerül éjszakánként, ha közvetlen vízparti vagy esetleg medencés helyet keresünk, akkor akár 15 ezer forintot is elkérhetnek ezért éjszakánként egy 4 fős családtól.

A horvátországi Umagban egy népszerű partmenti kempingben a klasszikus sátorhely főszezonban naponta 20 euró, 8000 forint, a superior hely, közel a parthoz, már inkább 30 euró, 12 ezer forint egy éjszakára. Tehát még mindig ez a lehető legolcsóbb megoldás – persze miután a szükséges felszerelést beszereztük.

Vadkemping? Inkább ne! A 2012 januárjában életbe lépett horvát idegenrendészeti törvény szigorú szabályozást vezetett be: minden külföldinek be kell jelentkeznie a beutazását követő 24 órán belül. Ha egy-egy szép kilátással rendelkező parkolót, vagy esetleg erdei tisztást választunk szállásul, és nem jelentkezünk be magunk a helyi rendőrkapitányságon, akkor szabálysértést követünk el, amiért komoly büntetésre számíthatunk. Nem érdemes a rendelkezést félvállról venni, ugyanis a horvát kormány idegenforgalmi felügyelőséget hozott létre, az ő feladatuk, hogy a turisták körében népszerű helyeket járják, és ellenőrzik a vadkempingezőket, vagy a lakókocsikban nem kijelölt helyen éjszakázókat. Akár 500 kunás büntetést is kiszabhat a rendőr - írja a Adriainfo.

Kiskonyha, kiszuhanyzó, nagyautó

Hasonló, mégis egészen más élmény nyújt egy lakóautó. Óriási előnye, hogy az ember saját ágyában alszik, saját vizesblokkját használja, nem kell senkihez sem alkalmazkodni, nincs fix indulási idő, ahogy fix úti cél sem, és biztos, hogy a tömegtől sem kell tartani.

A lakóautó bérlése, vásárlása folyamatos emelkedő tendenciát mutat, most azonban a járvány hatására ez trend felgyorsult, nem csak hazánkban, de egész Európában is. Már csak azért is, hiszen jelenleg ez a legbiztonságosabb utazási forma, emiatt is sokan választják. És nem csak a lakossági használók száma nőtt meg, de sok cég is vásárol lakóautókat, hogy biztonságosan utaztathass munkatársait, és ne kelljen szállásra költenie

- mondta el a Pénzcentrumnak korábban Kertész Gábor, a Magyar Lakóautó Klub vezetője.

Aki vásárolna használtan jó minőségű lakóautót, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, 16-20 millió forintért árulják ezeket, persze egy 20-30 éves gép ennek a töredékébe kerül: már 4,5-5 millió forintért hozzájuthatunk. Aki pedig bérelne, annak főszezonban naponta 30-40 ezer forintos összegért adják oda jó minőségű lakóautót, nagyjából fele ennyiért a kisebb és korábbi évjáratú lakókocsit.

A bérlés mellett persze költeni kell az üzemanyagra is. A jármű fogyasztása nagyban függ a sebességtől és a vezetési stílustól is, de az átlagfogyasztást tekintve a kempingbusz 100 kilométeren 8-10 litert, a félintegrált és az integrált lakóautó 10-12 liter, az alkóvos pedig 12-14 liter benzint fogyaszt. Persze a fenti költségek mellett nem szabad megfeledkezni a helybérlésről sem, ha balatoni kempingben parkolnánk le, ahol van víz, áram: ez még napi 5000-8000 forintos költséget jelent, ha telepített lakókocsit szavaz meg a család, úgy valamivel olcsóbb, hiszen helyben van, külön bérletidíjat nem kell fizetni, így naponta 16-20 ezer forintba kerül.

A horvát tengerparton is letehetjük a járgányt közvetlenül a vízparton: teraszos, grillel felszerelt helyet naponta 40-60 euróért bérelhetünk, ami 16-24 ezer forint.

Vitorlabontás

A hajós nyaralás vonzerejét növelte a Covid-járvány is: egyre többen igyekeznek elkerülni a zsúfolt strandokat. Akár a teniszre és a golfra, a vitorlázásra is sokan úgy tekintenek, hogy az átlagemberek számára nem elérhető élményekről van szó – holott ez ma már egyáltalán nincs így. Évről évre 5-7 százalékkal nő például az Adrián szolgálatot teljesítő új charterhajók száma, mert egyre többen jönnek rá, hogy nagyobb élményt kapnak kb. ugyanannyiért, mint ha szállodába mennének.

Egy tizenkét alvóhelyes, négy szobával és négy fürdőszobával felszerelt luxus, 42 lábas katamarán 7 napra, kapitánnyal együtt 9 ezer euróért is kibérelhető főszezonban. Egyéves, új hajóról beszélünk. Ez egy családra vetítve körülbelül 1 millió forintos heti költséget jelent. Elő- vagy utószezonban ugyanez 3 ezer euróért is elérhető. Egy 40-45 láb közötti vitorlást 3-4 ezer euró körül tudunk bérbe venni kapitánnyal együtt, főszezonban. Ennek a költsége előszezonban már kétezer euró körül mozog. Ez bizony versenyképes ár

– mondta el Szilágyi Sándor, a Boatbooking ügyvezetője. De nem kell az Adriáig menni, a magyar tengeren is bérelhetünk vitorlást: 4 ágyast napi 21 ezerért, 6 személyes, 3 kabinost napi 50 ezer forintért, 10 ágyasat napi 67 ezerért - ebben akár már két család is elfér.