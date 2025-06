Kerkez Milos nem a jéghegy csúcsa: itt a toplista a legdrágább magyar focistákról

Kerkez Milos nem csak a válogatottban, hanem a klubcsapatban is Szoboszlai csapattársa lesz, miután szép összeget perkáltak érte liverpooliak. Hol áll így a fiatal magyar védő a legdrágább focisták toplistáján, és kik törték előttük az utat?

Az már jó ideje nem újdonság, hogy a magyar futballistákat időről időre hatalmas összegekért vásárolják meg külföldi csapatok, akár a topligákban szereplők is. A vándorlás nem most kezdődött, már egészen régen, a hatvanas évektől is jellemző volt, hogy a nagyobb magyar játékosok bizonyos ideig külföldre szerződtek - elég legyen csak Détári Lajost, Kű Lajost vagy Dunai Antalt említeni a régiek közül.

Ahogy azonban folyamatosan mennek fel az árak a nemzetközi transzferpiacon, úgy drágulnak a magyar focisták is. Azzal, hogy Kerkez Milos ma hivatalosan is aláírt Liverpoolban - és lett így Szoboszlai Dominik csapattársa - a valaha volt második legdrágábban eladott futballista lett. De kiért fizettek még nagy pénzt, és mennyit? Ezt szedtük össze ebben a cikkben.

Második helyre elég a 46 millió euró

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, Kerkez Milost ma hivatalosan is bemutatták Liverpoolban, mint a csapat most már harmadik magyar futballistáját. A szerb születésű magyar válogatott védő 40 millió fontért vált klubot két igen sikeres Premier League-szezon után: a Liverpool már akkor figyelte, amikor még csak a szárnyait bontogatta új csapatában 2023 nyarán.

A 40 millió fontos összeg azt jelenti, hogy Kerkez a valaha legtöbb pénzért eladott magyar labdarúgók listáján azonnal a második helyig rakétázott. A legelső természetesen Szoboszlai Dominik, akit két évvel ezelőtt szintén a Liverpool vásárolt ki lipcsei szerződéséből, szinte szó nélkül leszurkolva a 70 millió eurót.

A tíz legtöbb pénzért eladott magyar futballisták toplistája a következő:

Szoboszlai Dominik (Lipcse-Liverpool, 2023, 70 millió euró) Kerkez Milos (Bornemouth-Liverpool, 2025, 46 millió euró) Szoboszlai Dominik (Salzburg-Lipcse, 2021, 36 millió euró) Dzsudzsák Balázs (Anzsi Mahacskala-Dinamo Moszkva, 2013, 19 millió euró) Kerkez Milos (AZ Alkmaar-Bournemouth, 2023, 17,87 millió euró) Dzsudzsák Balázs (PSV Eindhoven-Anzsi Mahacskala, 2011, 14 millió euró) Szalai Attila (Fenerbahce-Hoffenheim, 2023, 12,3 millió euró)

Gera, Király, Torghelle taposták az utat

A felsorolásból persze kár lenne kihagyni azt a három magyar futballistát, akik bár már húsz éve jártak a Premier League-ben, a maguk idején az ő igazolásuk is szenzációszámba ment. A leghíresebb példa a Ferencvárosban legendává nemesülő Gera Zoltán, aki 2004-ben vásárolt meg a legmagasabb osztályba akkor feljutó birminghami West Bromwich Albion. "Gerzson" ára akkor 2,25 millió euró volt, aztán négy évig játszott a csapatnál, mielőtt szerződése lejártával a londoni Fulhamhez igazolt. Itt is gyorsan alapemberré vált, és 2010-ben olyat is tett, ami magyar futballistának azóta sem sikerült: Európa liga-döntőt játszhatott.

Szintén 2004-ben került Angliába a legendás magyar kapus, Király Gábor is: igaz ugyanakkor, hogy érte egy centet sem fizettek, ingyen került a londoni Crystal Palace-hoz hét évnyi berlini szolgálat után. Király két évig védte a londoniak kapuját, majd a West Hamben, a Burnleyben és az Aston Villában is szerepelt, mielőtt visszament Németországba.

És még mindig nem ért véget a 2004-ben Angliába kerülők sora: szintén ugyanabban az évben került - és szintén a Palace-hoz - az akkor komoly csatárígéretként emlegetett Torghelle Sándor is. Annak ellenére, hogy érte is fizetett új csapata 1,1 millió eurót, nem tudott megtapadni a londoniaknál; folyamatos kölcsönadásokkal telt a karrierjének ezen része, mielőtt Görögország, majd Németország következett volna hazatérése előtt.