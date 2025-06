Már most óriási a baj a Balatonnál: minden fürdőzőt érint, ezzel kevesen számoltak 2025-ben

A Balaton vízszintje folyamatosan csökken, miközben a strandoláshoz ideális hőmérséklet volt a hétvégén a tó partján. Hétfőre azonban időjárási figyelmeztetést adtak ki Somogy vármegyére - tudósított a Sonline.

A Balaton vízhőmérséklete Siófoknál jelenleg 22 fok, miközben a levegő hőmérséklete kellemes, 28-29 fokos értékeket mutatott a Somogy vármegyei partszakaszon az elmúlt napokban.

A SONLINE beszámolója szerint a tó vízszintje folyamatosan apad: péntektől vasárnapig naponta egy-egy centiméteres csökkenés volt tapasztalható. Pénteken még 104, szombaton 103, vasárnap pedig már csak 102 centiméteres átlagos vízszintet mértek.

A kellemes hétvégi időjárás után hétfőn hidegfront érkezik a térségbe. A HungaroMet két különböző jelenség miatt is elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adott ki Somogy vármegyére.

Az egyik figyelmeztetés a zivatarok veszélye miatt lépett életbe, ahol az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, de esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat. A másik figyelmeztetést a várható felhőszakadás indokolta.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Balatonnál jelenleg az óriási árvaszúnyog-rajzás is nagy gondokat okoz. Siófokról ebben a cikkben számoltunk be, annyi a rovar, hogy valósággal hömpölyögnek az utcákon, a házfalakat sok helyen annyira befedik, hogy nem is látni a vakolat színét.