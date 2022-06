2 éve nem robbantott ekkorát a budapesti reptér: rengeteg ember fordult meg itt májusban

Az elmúlt két év legmagasabb utasszámát érte el a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér májusban. Az év ötödik hónapjának utasforgalma meghaladta az 1 millió főt,

"Az elmúlt két év legmagasabb utasszámát érte el a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér májusban; az év ötödik hónapjának utasforgalma meghaladta az 1 millió főt"- adta hírül a repülőtér. Mint azt közleményükben írták, egészen pontosan 1 095 597 utas fordult meg májusban a budapesti repülőtéren, ami 2021 azonos időszakához képest 1130%-os növekedés.

Ismertették, Budapestről jelenleg 114 város 125 repülőterére lehet közvetlen járattal elutazni, 34 légitársaság kínálatában. Májusban a legtöbben Londonba, Párizsba, Tel-Avivba, Amsterdamba és Frankfurtba utaztak, de rendkívül népszerű úti cél volt Barcelona és München is.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér cargo forgalma a negatív nemzetközi trendek ellenére is stabilan teljesítette májusban is a több mint 15 000 tonnát. Az év első öt hónapjában így már összesen 84 000 tonna légi árut kezelt a repülőtér, ami 17%-os növekedés a 2021 azonos időszakában kezelt árumennyiséghez viszonyítva.

Könnyebb csomagfeladás, csekkolás

A reptér nem csak statisztikai adatokat közölt, arra is felhívta a figyelmet, hogy önkoszolgáló poggyászfeladó nyílt június 13-án a budapesti Kálvin téren, ahol mostantól az utasok akár a repülőtérre indulás előtt is elvégezhetik a poggyászcímke-nyomtatást egyszerűen és könnyen bizonyos járatokra, amennyiben érvényes beszállókártyával rendelkeznek.

A poggyász felcímkézése a Wizzair, az Air France-KLM, a Norwegian és az Aegean légitársaságok utasai számára elérhető, mellyel elkerülhetik a repülőtéri sorban állást, a csomagjukat pedig saját maguk adhatják fel a repülőtéren erre kialakított úgynevezett drop off pultoknál. Szintén a Kálvin téren a beszállítókártya is kinyomtatható és lehetőség van bizonyos járatokra becsekkolni is.