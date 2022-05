Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. május 23.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2022. május 23., hétfő.

Névnap

Dezső

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 383.62 Ft

CHF: 372.45 Ft

GBP: 454.39 Ft

USD: 362.24 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2022. május 22.

A Hatoslottó nyerőszámai a 20. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 8, 13, 32, 37, 44



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 66 db

4-es találat: 2837 db

3-as találat: 42571 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 9904 Ft

MOL: 2700 Ft

RICHTER: 7490 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.05.24: Éjjel már másutt is megvastagszik, majd napközben nyugat felől vékonyodni, szakadozni kezd a felhőzet, több órára kisüt a nap. Délután a Dunántúlon ugyanakkor erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Éjszaka nyugat felől csapadékzóna érkezik, amely napközben átvonul hazánk felett, nyomában több helyen alakulhat ki eső, zápor, néhol zivatar is. Délután a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délkeleti szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban általában 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, de az eleinte derült, szélvédett északkeleti részeken 10 fok alatt is maradhat a hőmérséklet. Délután általában 22 és 29 fok közé melegszik fel a levegő, de keleten, pár fokkal hidegebb, míg délen melegebb is lehet.

2022.05.25: A sok napsütés mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyből az érkező hidegfront előterében, valamint a front mentén is várhatók záporok, zivatarok, néhol akár heves zivatarok is lehetnek. A déli, délnyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, olykor erős, zivatarban viharos lökések kísérik. Hajnalban 10, 17, a délutáni órákban 26, 33 fok között alakul a hőmérséklet, de az északnyugati határnál ennél hidegebb, míg a déli határnál melegebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Általában kedvezően alakul a levegőminőség. (2022.05.23. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Lassan megszűnik a hidegfronti hatás, ami inkább csak a legérzékenyebbeknél okozhat panaszokat: fejfájás, migrén, megnyúló reflexidő, tartós álmosságérzés. (2022.05.22)

Akciók

