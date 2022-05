Elképesztő árak a horvát autópályákon, kutakon: ennyiből lehet lejutni az Adriára 2022-ben

Elég tetemes összeget elkölthet autópályadíjakra, aki 2022-ben autóval indul Horvátországba nyaralni: legrosszabb esetben akár 20 ezer forint feletti összeget is elkölthetünk a sztrádán, mire oda-vissza megjárjuk az Adriát. Ráadásul Horvátországban már régen nem 480 forintért mérik az üzemanyagot, hanem jóval drágábban, úgyhogy ha még tankolni is kell - márpedig egy 500-600 kilométeres úton ez megeshet -, akkor aztán végképp vagyonokba kerül már a lejutás is.

Vélhetően rekordszámú magyar fog az Adrián nyaralni 2022-ben, legalábbis az előfoglalási adatokból ez szűrhető le. A horvát tengerpart többek között azért is népszerű a magyar utazók körében, mert akár autóval is pár óra alatt elérhető.

Viszont aki kocsival vágna neki a nagy kalandnak, több szempontot is érdemes figyelembe vennie a költségek kiszámításakor: egyfelől Horvátországban jóval drágább az üzemanyag, mint nálunk. A holtankoljak.hu friss adatai szerint a benzin literje 635 forintba kerül, a dízelért átlagosan 710 forintot kell fizetni literenként, ami elég fájdalmas lehet a 480-as benzinárstophoz szokott magyar sofőröknek.

Hiszen ha mondjuk egy 100 kilométeren 8 litert fogyasztó, benzines kocsival kelünk útra, akkor kinti áron kb. 5000-5100 forintba kerül 100 kilométer megtétele, szemben az itthoni 3840 forintos árral.

És akkor még nem beszéltünk az autópályadíjakról: merthogy mint mindenhol, Horvátországban is fizetősek a sztrádák. A magyar rendszertől eltérően itt nem matricát kell venni, hanem a használt útszakaszokért kell fizetni a kapuknál - a kunán kívül eurót is elfogadnak, vagy kártyával is lehet fizetni.

Alább összeszedtük, hogy milyen tarifák vannak a népszerűbb úticélok felé, ugye, ezeket kettővel kell megszorozni, hiszen a visszaútra is kell matrica. Így aki Dubrovnik térségébe menne, az több mint 20 ezer forintot költene csak a sztrádán, de Split felé sem kell kevesebbet fizetni, és Osijek, valamit az Isztria felé is legalább 17 ezerre kell kalkulálni - hiszen Letenyétől Zágrábig is meg kell venni a matricát, oda-vissza valamivel kevesebb, mint 5000 forintért.

A főszezonban általában 10 százalékkal drágábbak a sztrádadíjak, de tavaly ezt nem eszközölték, mondván a nyitás után ez se riassza el a turistákat. Egyelőre nem tudni, hogy 2022-ben is elmarad-e a nyári emelés, mindenesetre mi a szezonon kívüli árakkal számoltunk.

További újdonság, hogy a készpénz mellett idéntől elektronikus (úgynevezett ENC) eszközökkel is lehet fizetni a horvát autópályán. Így pedig sok időt lehet spórolni, hiszen az útdíjfizető készüléket érzékeli a rendszer, levonja a megfelelő összeget, és már hajthatsz is tovább, nem kell sorban állni a fizetőkapuknál. Ráadásul sok helyen külön "VIP-sávot" is fenntartanak az elektronikus útdíjfizetővel közlekedőknek.

Ilyen készüléket nem csak vásárolni, de párszáz forintos napidíjért bérelni is lehet, Magyarországon is rengeteg cég foglalkozik ezzel a szolgáltatással, úgyhogy érdemes körülnézni.

Ennyibe kerülne vonattal lemenni

Megnéztük azt is, mennyi pénzért lehetne lejutni Horvátországba vonattal. Ez ugyan jóval kötöttebb közlekedési forma, mint az autó, de ha megnézzük a jegyárakat, akkor látható, hogy akár már egy sztrádadíj áráért is lejuthatunk a tengerpartra - megúszva a horror üzemanyagárakat.

A MÁV tájékoztatása szerint Splitbe már 30 eurótól, azaz kb. 11 500 kezdődnek a menetjegyek, Rijekába pedig átszámolva 10 ezer forint alatt is el lehet vonatozni Budapestről. Sőt, 2022-ben is járni fog az Adria IC, amely éjszaka teszi meg a Budapest és Split közötti 789 kilométeres távot. A vonat június 10. és szeptember 24. között közlekedik, a főszezonban heti 3 alkalommal, az elő- és utószezonban heti 2 alkalomma.

A hálókocsis expresszre 99 euróért (azaz kb. 38 ezer forintért) lehet jegyet váltani egy egyágyas fülkébe, a négyágyasba a felnőttjegy 49 euró, azaz majdnem 19 ezer forint, a hatágyas hálokocsiba szóló tikett pedig 43 eurótól, azaz 16 600 forinttól indul.