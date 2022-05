Váratlanul drága nyaralás elé nézhet rengeteg magyar: ezt rontják el, rá is fizetnek

Aki nem foglal okosan, nem tájékozódik körültekintően, az akár a komplett nyaralás árát is bukhatja jelen körülmények között. A koronavírusjárvány ugyan leszállóban van, azaz napról napra kevesebb a fertőzött, de nem tűnt el teljesen, ez pedig bezavarhat. Ugyan az országok nagyrészt eltörölték mostanra a korlátozásokat, de aki megfertőződik, az értelemszerűen nem utazhat, és bukhatja a már befizetett összegeket.

Bőven túl vagyunk már a koronavírus-járvány ötödik hullámán, de még korántsem dőlhetünk hátra: jöhetnek még meglepetések. Hétről hétre egyre kevesebb ember fertőződik meg Magyarországon a koronavírussal, és a fertőzésben elhunytak száma is csökken - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője múlt csütörtök. Galgóczi Ágnes közlése szerint hetente körülbelül 10-20 százalékkal csökken az új fertőzöttek és a halottak száma.

A szakértő szerint nyáron lecseng majd a járvány, de egyelőre nem lehet megmondani, hogy ősszel lesz-e hatodik hullám. Mindez azt jelenti, hogy nyáron is megfertőződhetünk koronavírussal, hiszen a járvány továbbra is itt van közöttünk, és mivel betegen nem mehetünk sehová, adott esetben

még a nyaralási terveinket is keresztülhúzhatja a vírus.

Ilyen esetben azonban nem kell kétségbe esni, hiszen most már a szolgáltatók sokkal rugalmasabban állnak a törlésekhez. A COVID-19 világjárvány előre nem látható hullámzása miatt az utazási tervek manapság ritkán vannak kőbe vésve. Egy-egy utazáslemondás sokkal gyakrabban fordul elő, mint korábban, éppen ezért sok vállalat frissítette irányelveit, hogy sokkal rugalmasabb foglalási lehetőségeket kínáljon az utazóknak.

Döccenők és bukkanók

A lemondási folyamat nem mindig olyan zökkenőmentes, mint szeretnénk, és néha a leendő utazók komoly pénzeket veszítenek, amikor terveik megsemmisülnek egyik pillanatról a másikra. Pedig ennek nem kell feltétlenül így lennie. A HuffPost utazási szakértőket kért fel, hogy osszák meg velünk, milyen gyakori hibákat követnek el az emberek, amikor lemondanak egy-egy utazást - és mit javasolnak, hogyan kerüljük el ezeket a csapdákat.

Fapados feltételek Ha a Ryanair járata üzemel, és nem késik 5 óránál többet, akkor nem lehetséges a visszatérítés. Minden Ryanair repülőjárat módosítható, azonban le nem mondható. A repülőjárat dátumai/időpontjai/útvonalai a járat indulása előtt legkésőbb 2,5 órával módosíthatók (névmódosítások a járat indulása előtt legkésőbb 2 órával lehetségesek) kivéve, ha már elvégezted az utasfelvételt. Nem kell értesítened minket, ha mégsem tudsz utazni, és ha nem tudod igénybe venni az odaúti járatodat, akkor is igénybe veheted a visszaúti járatot. A Flexi Plus szolgáltatás keretében lehetőséget kínálnak a +1/-1 nap rugalmasságra, hogy módosíthasd a repülés időpontját, célállomását vagy épp az indulási repülőteret, minden további költség nélkül.



A Wizzairnél a foglalás módosításait legkésőbb a járat menetrend szerinti indulása előtt 3 órával véglegesíteni kell. A módosítás csak a fizetendő díj beérkezését követően tekinthető véglegesnek. Az alábbi módosítások lehetségesek egyirányú út esetén: a lefoglalt járat dátuma, ideje és úti célja legkésőbb a járat menetrend szerinti indulása előtt 3 órával módosítható. Amennyiben a foglalása visszautat is tartalmaz, az úti célokat mind a két esetben, az eredeti járat és a visszaút járatának vonatkozásában is módosítani kell. Ha az első járat már elindult, akkor csak a visszaút járatának dátuma és ideje módosítható. Amennyiben valaki a nyár folyamán utazna, de nem biztos benne, hogy a korlátozások ezt lehetővé teszik-e, vásárolhat WIZZ Flexet, melynek segítségével utazás előtt online módosíthatja a járatot a járatmódosítási díj felszámítása nélkül, és amennyiben meggondolja magát, pontok formájában visszatérítést kaphat a számlájára.

Ha lemondod a járatodat, ne felejtsd el megőrizni a foglalás és a lemondás adatait a teljes folyamat lezárásáig: ezekre szüksége lesz ahhoz, hogy később hatékonyan intézkedhess.

Olvass az apróbetűs sorok között

Remélhetőleg amikor lefoglalod az utazást, elolvasod azt a részt is, ami a módosításokra vagy lemondásokra vonatkozik, mivel ez nagyban megkönnyítheti a dolgod, valamint segíthet a döntéshozatalban. De még akkor sem késő, ha már beütött a baj.

Mielőtt elkezded az intézkedést, foglalásaid lemondását, módosítását, feltétlenül szánj 10 percet arra, hogy elolvasod a foglalási feltételeke, melyeket különben már elfogadtál, valamit a szolgáltató irányelveit. Mielőtt lemondanád a repülőjegyet, a szállást, az éttermi foglalást, a túrát vagy bármilyen más programot, szánj időt a szabályzat elolvasására, hiszen mg az is lehet, hogy ott a megoldás az apróbetűkben.

A szállás túl késői lemondása

A szálláslemondás esetében szigorúbbak a feltételek, csak egy bizonyos ideig lehet díj nélkül lemondani, ezt ma már a legtöbb foglalási oldal egyértelműen jelzi is, külön kiemelve. Ezért fontos, hogy amint megtudod, hogy az utazás elmarad, azonnal vedd fel a kapcsolatot a szállásadóval.

Ha lemondjuk a szállodai foglalást, mindig próbáljuk meg felhívni a recepciót, hogy megtudjuk, a szálláshely tud-e segíteni, rugalmasan állnak-e hozzánk

- tanácsolta Zach Griff, a The Points Guy vezető szerkesztője, majd hozzáteszi

néha találni olyan menedzsert vagy recepcióst, aki eltekint a szigorú lemondási feltételektől, és lehetővé teszi, hogy további költségek nélkül átütemezhessük a nyaralást.

Ha valamit megtanultunk a világjárványból, az a rugalmasság fontossága. Ezért a büntetésmentes lemondási lehetőség nélküli utazásfoglalás olyan hiba, amelyet a tervezés során feltétlenül el kell kerülni.

Azt javaslom, hogy olyan szállodában foglaljunk, amelyben 24-72 órával korábban büntetés nélkül lemondhatjuk a szobát

- mondta Laurie Garrow, a Georgia Institute of Technology építőmérnöki professzora és az AGIFORS légitársasági kutatószervezet elnöke.

Enélkül el ne indulj

Az útlemondás-biztosítás, más néven sztornóbiztosítás elsősorban betegség, baleset vagy halál esetén térít, vagyis fedezetet biztosít többek a koronavírus-megbetegedés miatt fellépő lemondási költségekre is: bánatpénz, kötbér és egyebek. Jelen körülmények között óriási felelőtlenség utasbiztosítás nélkül elindulni külföldre, de itt a járvány árnyékában érdemes megvizsgálni, megéri-e kibővíteni azt úgy, hogy ha a nem várt esemény az utazás előtt következik be, akkor is védve legyünk.

Ám jelen helyzetben a korábbinál is fontosabb, hogy az utazók pontos információkkal rendelkezzenek arról, hogy az adott útra megkötött utasbiztosításuk nyújt-e valamilyen védelmet egy háborús helyzet kirobbanása esetén. A Pénzcentrum korábban megvizsgálta az egyes utasbiztosítások feltételeit, hogy megtudjuk, mivel számolhatnak az utazók, ha bekövetkezik az egyik legrosszabb forgatókönyv.

Egyetlen biztosítónál sem lehet utasbiztosítást kötni garantáltan kockázatos országokba, például olyanokba, amelyeket akár egy esetleges háború vagy fegyveres zavargások miatt veszélyesnek minősít a Külügyminisztérium