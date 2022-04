Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. április 9.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2022. április 9., szombat.

Névnap

Erhard

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 378.24 Ft

CHF: 372.31 Ft

GBP: 453.18 Ft

USD: 347.42 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2022. április 5.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 14. héten emelkedő számsorrendben a következők:

9, 10, 28, 38, 48



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 1 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 6 db

4-es találat: 21 db

3+2-as találat: 15 db

3+1-as találat: 332 db

2+2-es találat: 179 db

3-as találat: 875 db

1+2-es találat: 906 db

2+1-es találat: 5244 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 10865 Ft

MOL: 2784 Ft

RICHTER: 6965 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.04.10: Éjjel nyugat felől csökken a felhőzet, majd napközben a többórás napsütés mellett felhőátvonulásokra számíthatunk. Főként a keleti megyékben időszakosan össze is állhatnak a felhők. Elszórtan fordulhat elő kisebb zápor, néhány helyen akár jégdara kíséretében. Az északnyugati, északi szelet sokfelé erős lökések is kísérik, estétől mérséklődik a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 0, +7 fok között alakul, de a szélvédett, kevésbé felhős északi völgyekben kevéssel fagypont alatti értékeket is mérhetnek. A csúcsérték 11 és 16 fok között valószínű.

2022.04.11: Gomolyfelhők zavarják a napsütést, amelyekből elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan jelentéktelen zápor. Az északnyugati irányú szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában -2, +3 fok között alakul, de különösen a fagyzugos helyeken erősebb fagyok is lehetnek. A csúcshőmérséklet többnyire 12, 18 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A változékony időjárás hatására kedvezően alakul a levegőminőség. (2022.04.09. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2022.04.08)

Akciók

