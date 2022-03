Érzékeny pontján találták el Magyarországot: ebből nehéz lesz talpra állítani az érintett településeket

Már egy hónapja, hogy kitört az orosz-ukrán háború, ami nem csak a gazdaságot, de a turizmust is erőteljesen érinti. Az elmúlt hetek eseményei ugyanis sok ország idegenforgalmára mérhetnek brutális csapást, főleg ha még sokáig elhúzódnak a harcok.

Nem csak egyes észak-afrikai területekre, de több európai ország turizmusára is hatással van az orosz-ukrán háború. Ugyanis Európa, Észak-Afrika és Ázsia szerte kulcsfontosságú szerepet játszanak az orosz turisták, akik hatalmas összegeket költenek a nyaralásuk alatt.

Az orosz turizmus

Könnyen lehetne azt hinni, hogy a világszerte bevezetett szankciók az orosz oligarchák ellen vetik vissza a térség luxus turizmusát, de az igazság ennél egyszerűbb. Ugyanis az elmúlt években kialakult Oroszországban egy vagyonosabb felső középosztály, akik amikor tehetik pénzt nem sajnálva utaznak Európa és világszerte.

Csak, hogy érthetőek legyenek a számok egy magyar család átlagosan egy horvátországi nyaralás alatt úgy 200 ezer forintot költ el. Ezzel szemben az oroszok akár az ötszörösét, 1 millió forintot is otthagynak a nyaralásuk alatt. Ebbe pedig se az útiköltség, se a szállás költségei nem tartoznak bele. Ezek az éttermi rendelések, ahol a jobb üveg bort kérik ki, a fürdőzés, wellnesezés és a vásárlások, tehát minden extra költség

– magyarázta lapunknak Kiss Róbert Richard turisztikai szakújságíró, aki azt is elárulta, hogy már most jelentős változások mentek végbe a szektorban, pedig még csak alig egy hónapja tört ki a háború. A légterek lezárása ugyanis nem csak az orosz gépeket és turistákat érinti, hiszen sok európai gép is átszeli a légterüket, így a távolkeleti utazások is bonyolódtak. Így a légzár szinte teljesen ellehetetleníti az oroszok utazásait.

Az orosz turizmus visszaesése a leginkább Törökországot, Egyiptomot és Ciprust érinti, hiszen ezekben az országokban a beutazók nagyrészét az oroszok teszik ki. Ciprus látogatóinak például a 40 százaléka Oroszországból érkezik.

De hazánkban se sokkal jobb a helyzet Kiss Róbert szerint: ugyanis Oroszország kiemelkedő helyen, az első tíz között van a legtöbbet költők listáján. Az orosz turisták ugyanis előszeretettel látogatják Magyarország gyógyfürdőit, amik közül Sárvár, Hévíz, Hajdúszoboszló és Budapest a legnépszerűbb.

Persze nem maradnak teljesen el az orosz turisták a légzár ellenére sem, hiszen ahogyan Kiss Róbert is jelezte a légitársaságok kikerülik a lezárt légtereket, így az utazni vágyók például Bakun keresztül eljuthatnak továbbra is Európába. A kiutazás viszont már egyre problémásabb, hiszen vannak olyan magyar utazásszervező irodák, amik kifejezetten oroszországi utakra specializálódtak és érthető módon tömegével mondják le ezeket a már lefoglalt utakat. Ezért, ahogy a szakértő is kiemelte ezek az irodák kénytelenek B tervet találni és más útvonalakat árusítani.

Az amerikaiak is sorra mondják le az utakat

A járványhelyzet után éppen, hogy csak elkezdett feléledni az utazási kedv, és bár még nem érték el a számok a pandémia előtti állapotot, de egyértelműen fellendülőben van a piac. Ezt viszont könnyedén visszavetheti a forgalmat: az Egyesült Államokból és Ázsiából ideutazók ugyanis tömegével mondják le az európai körutazásaikat.

Minél messzebb van valaki, annál drámaibbnak tűnik a háború és annál kevésbé érződik a távolság Budapest és Ukrajna között. Egyértelműen a félelem miatt mondják le sokan most az ide foglalt útjaikat

– vélekedett Kiss Róbert.

A háború hatása a magyar turizmusra

Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője szerint a magyarok bel- és külföldi utazási kedvén kevésbé látszik meg a forint bezuhanása és a háború szele.

Január-februárban megindultak a foglalások ki-és beutazás szempontjából egyaránt. Még tart az egzotikus utazások időszaka, Dubai például most kiemelten kedvelt célpont és nem csak, mint kedvelt üdülési úti cél, hanem a március végéig tartó Dubai Expo miatt is

– mesélte a szóvivő, aki szerint komoly probléma jelenleg, hogy a forint folyamatos ingadozása miatt az irodáknak és az utazni vágyóknak egyaránt nehéz terveznie a külföldi utazásokat.

„Bár a jelenlegi helyzet kedvez a dollárral és euróval számoló, hazánkba érkező külföldieknek, de nekünk akár 15 százalékos áremelkedést is jelenthet a külföldi utak terén. Bár jelenleg még nem látszik a magyarok kedvén a változás, de jelentősen visszaesett az Amerikából és Ázsiából érkező foglalások száma. Nem tudunk mit tenni, csak bízni abban, hogy a harmadik negyedévre kevésbé lesz hatása életünkre a történteknek – mondta el Bakó Balázs.

A fentieket Kiss Róbert pedig csak alátámasztani tudta, aki rámutatott, hogy bár közel se annyi a turista Magyarországon, mint a pandémia előtt, de már most érezni a változást.

Itt még nyugalom van ilyen téren, a január 1. és március 1. közötti időszakot vizsgálva két és félszer annyian jöttek Magyarországra, mint ugyanebben az időben egy évvel ezelőtt. Mondhatnánk, hogy ez azért van, mert tavaly ott volt a vírus, de igazából ez idén is ugyanolyan tényező. Viszont most előnyre tettünk szert a korlátozások miatt, hiszen a környező országokból is inkább átjönnek a határon egy ebédre, hiszen nálunk megtehetik

– fejtette ki Kiss Róbert. Mindkét szakértő elmondta viszont, hogy a nyári időszakot nézve még nem lehet következtetéseket levonni, hiszen folyamatosan változik a helyzet, de várható, hogy a nyaranta jellemző célországokat idén is sok honfitársunk felkeresi majd. Egy biztos, a belföldi és külföldi utazás egyaránt valamivel drágábbak lesznek, csak még nem tudni pontosan, hogy mennyivel.