Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. február 8.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2022. február 8.

Névnap

Aranka

Deviza árfolyam

EUR: 353.69 Ft

CHF: 334.79 Ft

GBP: 418.89 Ft

USD: 309.72 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 17910 Ft

MOL: 2662 Ft

RICHTER: 7980 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.02.09: Reggel, délelőtt csökken a felhőzet, ezt követően jobbára napos idő várható kevés gomolyfelhővel, azonban az északkeleti megyékben még délután is lehetnek erősebben felhős körzetek. Éjszaka főleg az ország keleti harmadában lehet kisebb eső, majd napközben számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati szél sokfelé élénk lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 8 fok között alakul, azonban a kevésbé szeles északkeleti és délnyugati megyékben ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de a felhősebb északkeleti részeken hidegebb is lehet.

2022.02.10: Hajnalra párássá válik a levegő, főként az északkeleti megyékben foltokban köd és rétegfelhőzet képződik, amely napközben néhol csak lassabban oszlik fel. Máshol túlnyomóan derült, napos idő várható. Csapadék nem lesz. A nyugati, délnyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +1, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, a párás északkeleti területeken ennél hidegebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A szeles időjárás hatására kedvezően alakul a levegőminőség. (2022.02.08. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kettősfront hatás várható, ezáltal mind a hideg, mind a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, ingerlékenyebbek és feszültek lehetünk, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. (2022.02.08)

