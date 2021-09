Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. szeptember 17.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2021. szeptember 17., péntek.

Névnap

Zsófia

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 350.82 Ft

CHF: 321.52 Ft

GBP: 411.5 Ft

USD: 297.99 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 18285 Ft

MOL: 2438 Ft

RICHTER: 8500 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2021.09.18: Reggel általában kevés felhős lesz az égen, de az Észak-Alföldön és a Zemplén térségében erősen felhős területek is lehetnek. Napközben északkeleten és nyugaton több, másutt kevesebb gomolyfelhő képződik, összességében mindenhol több órára kisüt a nap. Megélénkül, az ország középső harmadában meg is erősödik az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű, de az Északi-középhegység nyugati felén, az Dunántúl északi, északnyugati részén néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.

2021.09.19: Az ország északkeleti részén valamint a Dunántúlon több, a köztes területeken kevesebb felhő várható. Helyenként - legnagyobb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon valószínű helyenként eső, zápor. Időnként megélénkül az északnyugati, nyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13 fok között alakul. A csúcshőmérséklet általában 19 és 24 fok között valószínű, de északkeleten és Nyugat-Magyarországon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Egy érkező hidegfront hatására kedvezően alakul a levegőminőség. (2021.09.17. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Egyre inkább meleg fronthatás terheli meg az arra érzékenyek szervezetét. Elsősorban fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanságot jelentkezhet, de akár ingerlékenyebbé is válhatunk. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, emellett gyakoribbá válhatnak a vérrögös elzáródások is. (2021.09.16)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!