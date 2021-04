Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. április 17.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2021. április 17., szombat.

Névnap

Rudolf

Deviza árfolyam

EUR: 361.38 Ft

CHF: 327.92 Ft

GBP: 417.41 Ft

USD: 301.63 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2021. április 16.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 15. héten emelkedő számsorrendben a következők:

12, 19, 20, 28, 31



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 3 db

4+1-es találat: 47 db

4-es találat: 78 db

3+2-as találat: 77 db

3+1-as találat: 1406 db

2+2-es találat: 902 db

3-as találat: 2225 db

1+2-es találat: 4146 db

2+1-es találat: 15639 db



Április 17. szombat: Az erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés mellett hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüt a nap. A délutáni óráktól eleinte fátyol-, majd egyre vastagabb felhők érkeznek dél felől. Néhol gyenge záporeső kialakulhat. Az északi szél a Dunántúlon megélénkül, másutt általában gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között várható. Késő estére 4 és 8 fok közé hűl le a levegő.

Április 18. vasárnap: Jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eleinte inkább délen, majd északabbra is több helyen eleredhet az eső, zápor. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, az északkeleti országrészben lesz az enyhébb idő.

Április 19. hétfő: Reggelig nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Napközben dél felől vékonyodik, szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, majd fátyolfelhők is érkeznek. Emellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Szórványosan valószínű záporeső, nagyobb számban a Dunántúlon, illetve az északi, északkeleti megyékben. Lokálisan zivatar, vagyis intenzívebb zápor is lehet, dörgés, villámlás kíséretében. Az északi, északkeleti szél sok helyütt megélénkül. A hajnali 2, 7 fokról délutánra 10 és 16 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Főleg a Dunától keletre várható csapadék kisebb eső, vegyes csapadék, illetve a magasabban fekvő helyeken télies útviszonyokkal kell számolni! Vezessünk nagyon óvatosan! Estétől csökken a csapadékhajlam, pénteken már kedvezőbb útviszonyokra számíthatunk. (2021.04.16)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható, de kissé továbbra is szeles marad az idő. ()

Akciók

