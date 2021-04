Építkezel vagy felújítasz? Ezekre érdemes figyelni, ha nem akarsz pórul járni

Nincs könnyű helyzetben az, aki most kezd lakásfelújításba vagy építkezésbe. A Wienerberger szakemberével jártunk utána, mire érdemes figyelnie annak, aki most szeretné így vagy úgy életre hívni álmai ingatlanát, milyen buktatókkal találhatja szembe magát az ember és hogyan vészelheti át a munkálatokkal járó feszült hónapokat a lehető legkevesebb idegeskedéssel.

A lakásfelújítás vagy építkezés idegőrlő tud lenni, rengeteg kihívást, döntést, megoldandó problémát jelent, azonban az erőfeszítés és a megpróbáltatás idővel megtérül. A kormányzati támogatások lökést adtak a keresletnek, 2021-ben többnyire megnövekedett várakozási és kivitelezési időre, szakmunkáshiányra és költségnövekedésre kell számtani, ez különösen igaz a főváros környékére, valamint a Balaton térségére, Nyugat-Magyarországon pedig leginkább Vas és Győr-Moson-Sopron megyére.

Kisebb munkák elvégzésére nehezebb szakembert találni

Építkezni abból a szempontból egyszerűbb, hogy nagyobb munkákra nagyobb eséllyel találni szakembereket, hiszen egy nagyobb projekt különösen vonzó lehetőség lehet egy alvállalkozónak, a folyamatos munkaellátás miatt. Épp ezért Horváth András, okleveles építészmérnök, a Wienerberger alkalmazástechnikai csoportvezetője szerint a kisebb felújítási munkákban még inkább kiütközhet a munkaerőhiány, egyszerűen azért, mert a kisebb beruházásokkal kevésbé szeretnek foglalkozni a vállalkozók:

"A felvonulási és szervezési terhek szinte ugyanolyanok, mint egy nagyobb munka során, így általában akkor vállalnak kisebb megbízást, ha a munkadíj kompenzálja őket. Fajlagosan a kisebb munkák drágábbak lesznek, önmagában egy pár négyzetméteres burkolásért például van, hogy elkérnek 40-50 ezer forintot is, amit kénytelenek a magánépíttetők kifizetni, még úgyis, hogy tudják, hogy a reál értéke ennek a munkának alacsonyabb"- mondta a Pénzcentrumnak a szakember, aki hozzátette, a munkálatokhoz szükséges anyagok árai exponenciálisan növekednek, épp ezért egy árelemzés során már nem opció, hogy egy adott évre előre fixnek tekinthessük a költségeket.

Felújításra szoruló házat vegyünk vagy inkább telket, és építkezzünk?

Horváth András elmondta, hogy a felújításoknál érdemes azzal számolni, hogy a ház egyes szerkezeteibe utólagosan már nem fog tudni belenyúlni a tulajdonos, nem is érné meg sok esetben kicserélni például a födémet, vagy egy teherhordó falat. Ráadásul az elképzelésekben is érdemes lejjebb adni, hisz csak nagyon sok ráfordítás árán lehet olyan, mint egy nulláról felépített új otthon.

"Nehéz általános megállapítással élni. Ha valaki nagyon olcsón jutott hozzá egy felújítandó házhoz és nem akar egy új építés miatt idegeskedni, annak jó alternatíva lehet a felújítás. Az is igaz, hogy sok olyan épület van, amit érdemes megmenteni, energetikai szempontból viszont ne várjuk el ezektől ugyanazt, mint az új építésű társaiktól" – jegyezte mg a szakember.

Generálkivitelezővel dolgozzunk, vagy inkább sok kisebb vállalkozóval?

Korántsem csak kényelmi szempontokban van különbség egy generálkivitelezős és egy saját magunk által szervezett építkezés között: utóbbinál maximum 5 millió forintig lehet visszaigényelni az áfát, a 27%-os áfatartalommal kiállított számlákon keresztül, míg egy generálkivitelező általi építkezésnél, aki megszervezi az összes munkafolyamatot, egységesen él a kedvezményes 5%. Ugyanakkor a generálkivitelezők jellemzően ezt a különbözetet beépítik az árazásuk során. Ennek ellenére is megérheti egy megbízható generálkivitelezővel dolgozni, hiszen a szervezéssel és a lebonyolítás összefogásával nem az új háztulajdonosnak kell foglalkoznia, ráadásul az építkezés során felmerülő problémákat is könnyebben, gyorsan meg tudja oldani valaki, akinek bőven van tapasztalata.

"Akkor tud egy magánépíttető jól, generálkivitelező nélkül dolgozni, ha van egy kompetens műszaki ellenőre, aki segít az építkezés összefogásában. Műszaki ellenőrt jogszabályilag nem kötelező fogadni, annak ellenére, hogy az a feladatuk, hogy az építtető érdekeit képviseljék, akár a kivitelezővel szemben is. Jelenleg az építési napló vezetése sem kötelező, de ez is hasznos, mert nyomon követhető, hogy milyen ütemben és sorrendben követték egymást az egyes részfeladatok, ezért érdemes a kiválasztott vállalkozóval naplóvezetésre is szerződni" – mondta Horváth András, hozzátéve, a műszaki ellenőr többnyire a már elkészült építészeti terveknél kapcsolódik be az építkezésbe, ekkor kapja meg a kivitelezői ajánlatokat az építtető, így már van egy műszaki tervdokumentáció, ami alapján az ellenőr is be tudja árazni a saját munkáját. Ritkább, de létező lehetőség, hogy az ellenőr már a tervezés során is képviseli a családot, így a ház szerkezetéhez szükséges alapanyagok kiválasztásában is segíthet, ezek ugyanis már a tervezéskor eldőlnek.

Horváth szerint a 4 legfontosabb lépés az építkezésnél a következő:

Az ideális telek megtalálása. Az építész megtalálása, aki jártas a környékbeli szabályozásokban és a lehetőségekben. Műszaki ellenőr és/vagy kivitelező megtalálása. A műszaki ellenőr jóváhagyásával, a kivitelezővel egyeztetve elkészülhet az ütemterv, azzal együtt az építkezés is.

A Wienerberger a Mesterház Program keretében azon vásárlók számára, akik bizonyos mennyiségben a cégnél szerzik be a tető és a külső falak tégláit, valamint egy harmadik termékkör (lehet ez az áthidaló, a burkolat, a belső falak, stb.) termékeit, biztosít egy műszaki ellenőrt, aki tanácsadóként segíti az építtetőt, megnézi az építkezést, dokumentálja azt és próbál segíteni, amiben, és ahogy csak tud.

Így lehet egyszerűbben megfelelni a szigorú energetikai követelményeknek

Ha valaki építkezik, észben kell tartania a szigorú energetikai követelményeknek való megfelelést is. Az építészmérnök hangsúlyozta, ez plusz költséget jelent az építtetők számára, méghozzá a gépészeti és a megújuló energiarészarány fedezésének szempontjából. Néhány trükkel azonban közelebb kerülhetünk a ház az energetikai követelmények eléréséhez: