Elképesztő, ami kiszivárgott az új iPhone-okról: atombombát készül ledobni az Apple, ez mindent boríthat

Az Apple hétfőn bemutatja az iPhone 16-ot, amely várhatóan a legnagyobb teljesítményű és legjobb kamerával rendelkező telefonjuk lesz, különösen a Pro modellek esetében. Az esemény során az Apple új AI funkciókat is bemutat, valamint frissítéseket az Apple Watch és AirPods modellekhez. Az iPhone 16 várhatóan új dizájnváltoztatásokat és fejlesztéseket is hoz, beleértve a kameramodul átalakítását és a Pro modellek esetében nagyobb képernyőket.

Az Apple hétfőn fogja bejelenteni az iPhone 16-ot, amely minden bizonnyal az eddigi legnagyobb teljesítményű és legjobb kamerával rendelkező telefonja lesz (legalábbis a Pro modellek esetében). Emellett várhatóan ez lesz az első iPhone, amely az Apple Intelligence-t minden modellben használni fogja.

Az iPhone 16 sorozat és az új órák, valamint AirPods modellek mellett az Apple több AI funkciót is bemutat, például a képernyőn látható tartalom értelmezésének képességét, valamint azokat a funkciókat, amelyeket a WWDC-n júniusban mutattak be, mint például a fejlettebb Siri, képgenerálás, AI újraírás és hívásrögzítés és -átírás képességei - írja a The Verge.

A „glowtime” kifejezés valószínűleg arra a fényhatásra utal, amely a képernyő szélén jelenik meg, amikor a Siri aktiválva van az iOS 18 legújabb fejlesztői bétáiban. Mark Gurman, a Bloomberg munkatársa szerint a „glow” a macOS Sequoia belső neve is, amely valószínűleg az esemény után, az iOS 18 körüli időszakban kerül bemutatásra.

Mikor és hogyan nézhető az iPhone 16 bemutató?

Az Apple eseményt a kaliforniai Cupertino-ban rendezik szeptember 9-én lesz. Magyar idő szerint este hétkor kezdődik a YouTube-on, Apple TV-n és az Apple weboldalán is lehet majd követni.

Új processzorok az AI-hoz

Az Apple Intelligence erőteljes processzorokat igényel. Az Apple az utóbbi években azt a trendet követte, hogy a korábbi generáció legjobb processzorát a belépő szintű iPhone-ba tette, és új, erősebb chipet vezetett be a Pro modellekhez.

Jelenleg az iPhone 15 Pro A17 Pro processzora az egyetlen A-sorozatú chip, amely támogatja az Apple Intelligence-t, de a pletykák szerint az összes iPhone 16 modell új A18 chipet kap. Ezen túlmenően új Apple Watch modellek és AirPods bejelentések is várhatóak.

Az iPhone 16 új kameranézete

A hírek szerint az iPhone 16 fő modellek új színekben érkeznek, és hátulról kicsit eltérő kinézettel rendelkeznek majd az idén. Ha a kiszivárgott próbamodellék igazak, a kamera modul most két lencsével, függőlegesen elhelyezve lesz, mint az iPhone 12 és iPhone X esetében, a diagonális elhelyezés helyett, amelyet az iPhone 13 óta használnak.

A függőleges lencseelhelyezés jobban támogatja a tájképi térbeli videózást a Vision Pro esetében. Nincs jel arra, hogy maga a Vision Pro frissítésre kerülne, de vélhetően kihoznak valamit, ami fenntartja az érdeklődést az Apple virtuális valóság technológiája iránt. Az iPhone 16 sorozat jobb akkumulátorteljesítményt is kap Ming-Chi Kuo, az Apple elemzője szerint.

Az iPhone 16 Pro és Pro Max összehangolódik

Az iPhone 16 Pro végre a kamerákat kaphatja, mint a Pro Max, ami egyike volt azoknak a dolgoknak, amik miatt a Google kritizálta az Apple-t a Pixel 9 eseményen. Mindkét modell megkaphatja az 5x tetraprizmás teleobjektívet, amely jelenleg kizárólag a 15 Pro Max-ra jellemző. A pletykák szerint az új Pro ultrawide kamerája egy nagyobb, 48 MP-es érzékelőt kap.

A Pro modellek új rózsaszín felületet és egy bronzos titánium felületet kaphatnak, mind a normál, mind a Max modellek kissé nagyobb képernyőt kaptak, mint az iPhone 15-ök. Állítólag Pro kijelzője 6,1 hüvelykről 6,3 hüvelykre nő, míg a Pro Max 6,7 hüvelykről 6,9 hüvelykre ugrik.

Új Apple Watch is jöhet

Az új Apple Watch Series 10 (vagy X?) vékonyabb és kifinomultabb házzal rendelkezhet, mint a korábbi 9-es modell, de a legfontosabb újdonság egy nagyobb képernyő lehet. Állítólag a Series 10 kapni fog egy Apple Watch Ultra méretű, 49 mm-es opciót, valamint egy új chipet. Érkezhet a frissített Apple Watch Ultra, és egy műanyag Apple Watch SE is felbukkanhat.

AirPods duplázás

Az új fejhallgató sorozat új belépő és középkategóriás AirPods modelleket, valamint esetleg egy új USB-C verziót tartalmazhat az over-ear AirPods Max-ból, amely frissített színeket is kaphat. Az új AirPods modellek a második és harmadik generációs verziókat váltják fel. A középkategóriás modellről pletykálják, hogy Pro-stílusú dizájnnal rendelkezik zajszűréssel, valamint hangszórókkal a töltőtokban a Find My támogatás érdekében.

Az Apple harmadik generációs AirPods állítólag nem teljesítette olyan jól, mint a második generációs modellek. A két új modell továbbra sem kap fülbetéteket, de USB-C töltőtokjaik befejezik az Apple áttérését a Lightning csatlakozóról az iPhone kiegészítők számára.

Jöhet egy új Mini

Az Apple tervei szerint egy új Mac Mini érkezjet, amely szinte olyan kicsi, mint egy Apple TV. Az új Mac Mini várhatóan ebben a hónapban kerül a boltokba, egy M Pro chip verzió októberben érkezhet. A szakértők szerint lehet, hogy hallunk az új Mac Mini-ről az iPhone eseményen, de lehet, hogy saját bemutatót kap, mint az Apple által tavaly megrendezett színes iMac M3 frissítés.