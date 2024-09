Hamarosan új fizetési mód jelenhet meg Magyarországon: óriási segítség lesz a boltokban, sokan fognak örülni

Az Apple új fizetési szolgáltatása, a Tap to Pay, megérkezett Európába, és forradalmasíthatja a kereskedők számára a fizetések lebonyolítását. Az iPhone-ok POS terminállá alakításával az ügyfelek egyszerűen, érintésmentesen fizethetnek telefonjuk vagy más NFC-képes eszközük segítségével. A szolgáltatás már több országban elérhető, és a sikerétől függően további terjeszkedésre számíthatunk.

Az Apple új fizetési szolgáltatása, a Tap to Pay, elérte a kontinentális Európát: idén júniusban vezették be Németországban, és jelenleg összesen hat piacon terjed. Ez a szolgáltatás az iPhone-okat POS terminálokká alakítja, ami teljesen új helyzetet teremthet a kereskedők számára.

A Tap to Pay tavaly jelent meg az Egyesült Királyságban, és az Apple számára a tapasztalatok megerősítették, hogy érdemes továbblépni az európai kontinensre is. Az új fintech funkciónak köszönhetően az iPhone kártyaolvasóként működik, így az okostelefonon könnyen fogadható a fizetés. Ez az ügyfelek számára is kényelmes, mivel az iPhone, Apple Watch vagy más NFC-képes eszköz használatával egyetlen érintéssel (vagy akár érintéshez közeli mozdulattal) fizethetnek – írja a Computer Bild alapján a Blikk.

Amennyiben egy kereskedő elfogadja ezt a megoldást, az ügyfelek egyszerűen érintik iPhone-jukat a bankkártyájukkal, és a fizetés lezajlik, akárcsak a legtöbb üzlet vagy étterem fizetési termináljánál. A tranzakcióhoz így csupán egy rövid kapcsolatfelvétel szükséges.

Az Apple a biztonságot is szem előtt tartotta: minden Tap to Pay fizetés titkosítva van. Az ügyfelek fizetési adatait ugyanaz a technológia védi, amely az Apple Pay-t is biztonságossá teszi. A fizetés feldolgozása során sem az Apple, sem az eladó nem tárol adatokat, például kártyaszámokat vagy tranzakciós információkat, így az Apple sem tudja, ki mit vásárol és kitől.

„Az érintéssel történő fizetéssel iPhone-on a kereskedők immár kifejezetten biztonságos és kényelmes módot kínálnak az érintés nélküli fizetésre iPhone-on, további hardverek nélkül” – nyilatkozta Jennifer Bailey, az Apple Pay és Apple Wallet alelnöke.

Az, hogy Magyarországra mikor érkezik ez a fizetési megoldás, valószínűleg attól függ, milyen tapasztalatokat szerez az Apple a legfontosabb piacain. Ha ott sikeres lesz, várhatóan Magyarországon sem kell sokáig várni rá. A rendszer jelenleg Európában az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Hollandiában, Németországban, Olaszországban és Ukrajnában működik.