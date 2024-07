Sok magyar szülő esik ebbe a hibába: súlyos árat fizetnek érte, a gyerekek isszák meg a levét

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatóinak tanulmánya szerint a gyerekek érzelemszabályozási képességei hosszú távon károsodhatnak, ha a szülők rendszeresen digitális eszközökkel próbálják megnyugtatni őket, mivel ez gátolja az önszabályozás és a dühkezelési készségek fejlődését - írja a Daily Mail. .

A gyermeknevelés során gyakran előfordul, hogy a szülők digitális eszközökkel próbálják megnyugtatni az ingerlékeny gyerekeket. Azonban szakértők szerint ez nem segíti elő az érzelmi önszabályozás kialakulását a gyerekekben. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói által végzett tanulmány rámutatott, hogy a digitális eszközök használata negatívan befolyásolja a gyerekek képességét az érzelmek kezelésére.

A digitális tudatosság egyre nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a nevelésben, az NMHH nemrég például egy számítógépes játék veszélyeire hívta fel a szülők figyelmét.

A kutatás során 265 magyarországi szülő töltött ki kérdőíveket gyermekeik viselkedéséről, akik átlagosan 3,5 évesek voltak. Egy évvel későbbi követéses vizsgálatok kimutatták, hogy a digitális eszközökkel való nyugtatás növelte a düh- és frusztrációkezelési problémák kockázatát.

Dr. Konok Veronika hangsúlyozta, hogy a gyerekeknek saját maguknak kell megtanulniuk érzelmeik kezelését, ehhez pedig a szülők támogatása elengedhetetlen. A Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry folyóiratban közzétett eredmények azt is megállapították, hogy azok a gyerekek, akik eleve nehezebben kezelték a dühöt, nagyobb valószínűséggel kaptak digitális eszközöket nyugtatásra.

A kutatócsoport arra is rávilágított, hogy fontos nem kerülni azokat a helyzeteket, amelyek frusztrációt okozhatnak a gyermeknek. Ehelyett azt javasolják, hogy a szülők segítsenek gyermekeiknek átvészelni ezeket az időszakokat, tanítva őket érzelmeik felismerésére és kezelésére.

Caroline Fitzpatrick professzor szerint az eredmények alapján új képzéseket és tanácsadást lehetne kínálni a szülőknek. Ezáltal növelhető lenne a tudatosság arról, hogy a digitális eszközök nem alkalmasak az érzelemszabályozás fejlesztésére, ami hozzájárulhatna a gyerekek mentális egészségének és jólétének javulásához.