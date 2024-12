Karácsonyi tévéműsor 2024: itt lesznek Bud Spencer-filmek, Kevin és az Igazából szerelem a tévében

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

December 20-a, péntek volt az utolsó tanítási nap 2024-ben, a gyerekeknek legközelebb január 6-án kell iskolába menniük. Az advent utolsó hétvégéjét és a 23-ai munkanapot követően pedig 24-től munkaszüneti és ünnepnapok követik egymást egészen december 29-e, vasárnapig. A hosszú szünet, illetve pihenő alatt sokkal többen kapcsolhatják be a tévéket esténként és napközben is valami nézhető után kutatva. Az 100+ csatorna, a folyton ismétlődő műsor viszont nehezítheti, hogy olyan filmet találjunk, amire érdemes odakapcsolni. A Pénzcentrum ezért most átfésülte a teljes tévéműsort, kigyűjtöttük az akár egész család figyelmére méltó címeket és azt is, a gyerekek milyen műsorokkal köthetik le magukat napközben. Mutatjuk a 2024-es kínálatot, az tévéműsor ajánlatait.

A hosszú karácsonyi szünet, az ünnepek rengeteg holtidőt szokott tartalmazni, amikor az ember várakozik, hogy kész legyen a mosás/étel, mások elkészüljenek a saját dolgaikkal, pihenteti az idegeit, emészt, szunyókál, stb. Ezek a holtidők gyakran a tévé előtt telnek, a céltalan kapcsolgatás viszont csak fokozza az unalomérzést. A tévéműsor böngészéséről már a legtöbben leszoktak, karácsonykor mégis érdemes lehet kimazsolázni a címek közül az érdekesebbeket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! December 21., szombat A téli szünet első napján már 7:40-kor oda lehet telepedni a Nim szigete elé, mely egy aranyos családi kalandfilm Jodie Fosterrel és Gerard Butlerrel. A Film+ csatornán adják.

9:45-től Szabadítsátok ki Willyt! double feature lesz az RTL Három csatornán, leadják az első és másdik részt is.

10:45-kor kezdődik a Robin Hood, a tolvajok fejedelme az AMC-n. Délután 13:25-kor kezdődik az Apáca show a TV2-n, 13:35-kor a Nagyon vadon 3 az RTL-en. Ezek után a Törésvonal kezdődik 15:20-kor az RTL-en Dwayne Johsonnal, mellyel párhuzamosan 15:45-től megy majd a Rampagne - Tombolás ugyancsak Dwayne Johsonnal - aki lassan előlép elsőszámú ünnepi akcióshőssé, amennyi filmjét ilyenkor adja a tévé - a TV2-n. 15:40-től kezdődik a Tintaszív is a Film+ csatornán. A Film Cafén romantikus dráma maraton lesz, 15:05-től Az időutazó felesége, 17:10-től a Halhatatlan szerelem és 19:15-től a Szerelem a végzeten.

16:55-től kezdődik A tanú a Magyar Mozi TV-n.

17:15-től a 2020-as Lassie hazatér kezdődik a Super TV2-n.

17:55-től adja az M2/Petőfi A kis Nicolas - Eljött a boldogság ideje című rajzfilmet, amin a legkisebbek is jól szórakozhatnak.

18:10-től megy majd az Ízek, imák, szerelmek Julia Robertsszel a Viasat3-on, 18:20-tól pedig a Vadiúj vadnyugat az RTL Három csatornán.

18:15-től adja az HBO a Beetlejuice Beatlejuice -t, mely az 1988-as filmklasszikus 2024-es folytatása.

-t, mely az 1988-as filmklasszikus 2024-es folytatása. 18:50-től kezdődik a Coolon a Roald Dahl: Boszorkányok című 2020-as, nem túl jól sikerült felolgozás. Bár nem film, szombatonként megy az M5-ön Az élet dicsérete című angol sorozat, mely a két világháború között játszódik egy kis angol városkában és állatorvosokról szól. Igazi feel good családi sorozat, érdemes belenézni egyszer. 19:50-től adja a Film Mania a Szellemirtókat, 20:00-tól az HBO az 1986-os Top Gun-t - utóbbinak másnap a folytatását is megnézhetjük, mely három évtizeddel később készült el.

20:00-tól megy majd a Hudson Hawk a Film 4-en.

20:10-től kezdődik a Film+ csatornán az Aquaman, ami után 23:00-tól megy majd a Van Helsing. Bud Spencer-filmek nélkül sem telhet el szünet, illetve ünnep - 20:30-tól adja a Bűnvadászokat az RTL Három. 21:00-tól kezdődik a Cool műsorán a Nyúl Péter, a Viasat3-on A sziget, a Viasat Film műsorán a Taxisofőr. Ugyanekkor kezdődik a Nincs baj, drágám a Prime-on, mely egy egészen új film Florence Pugh, Harry Styles és Chris Pine szereplésével, Olivia Wilde rendezésében.

a Prime-on, mely egy egészen új film Florence Pugh, Harry Styles és Chris Pine szereplésével, Olivia Wilde rendezésében. 21:20-tól kezdődik a 2016-os Tarzan legendája Alexander Skarsgard, Margot Robbie, Christoph Waltz és Samuel L. Jackson szereplésével az RTL-en. 21:45-től pedig adja a Duna az Amelie csodálatos élete című filmet.

22:10-kor pedig kezdődik a Film 4-en a Good Will Hunting. December 22., vasárnap Vasárnap az igazán korán kelő gyerekek már 5:30-tól odaülhetnek a Rango elé, amit a Super TV2-n játszanak.

7:45-től kezdődik a Balerina, a 2016-os animációs film a Film+ csatornán, 11:15-től pedig az Irány a Pókverzum ugyanitt.

10:25-től adja a Magyar Mozi TV A tanút.

A Film+ műsorán 13:30-tól kezdődik a Tintaszív, utána 15:45-től Zack Snyder baglyos animációs kalandfilmje Az Őrzők legendája.

15:00-tól kezdődik az RTL-en A Grincs Jim Carreyvel, ezzel párhuzamosan 15:15-től megy majd a TV2-n a Shazam! című szuperhősfilm, melynek hétfőn délután megy majd le a folytatása.

16:20-tól kezdődik a Viasat3-on az Amerikai karácsony, a Cool pedig vasárnap - korábban mint szombaton - ismét leadja a Roald Dahl: Boszorkányok 2020-as adaptációt 16:55-től.

Az RTL Három 18:10-től adja a Bűnvadászokat.

18:55-től a TV2-n a Micsoda nő! kezdődik, a Magyar Mozi TV-n a Megáll az idő. A Super TV2-n pedig a Made in Italy megy 19:00-tól, a Coolon pedig megint lemegy a Nyúl Péter. Az M5-ön pedig leadnak egy új részt este 7-kor a feel good angol állatorvosos sorozatból, Az élet dicséretéből.

20:00-tól adja az HBO a Top Gun: Maverick et, mely a 30 évvel korábbi Top Gun nemrég bemutatott folytatása.

et, mely a 30 évvel korábbi Top Gun nemrég bemutatott folytatása. A Film+ csatornán 20:40-től kezdődik a Kong: Koponya-sziget.

21:00-tól kezdődik Az 50 első randi a Coolon, a Kapitány és katona: A világ túlsó oldalán pedig a Viasat3-on.

21:35-től megy majd a Csaló csajok a TV2-n.

22:20-tól kezdődik A mágus a Dunán. December 23., hétfő Hétfőn már 8:55-kor kezdődik az Ad Astra - Út a csillagokba című különleges sci-fi 2019-ből Brad Pittel a Film + csatornán.

9:40-től az RTL-en a Polar Express, a TV2-n A dzsentlemanus megy majd.

13:40-től kezdődik a Lorax, egy kedves és vicces francia animációs film.

14:30-tól a Dunán megy majd egy cseh karácsonyi tévéfilm, A három kívánság, mely három testvérről szól, akiket egy titokzatos öregember megajándékoz karácsony előtt 1-1 kívánsággal. Az HBO-n Dűne-maratont tartanak hétfőn: 14:50-től adják az első, 17:20-tól a második részét az utóbbi évek egyik legnagyobb filmeposzának. 15:20-tól ismét adja az Ízek, imák, szerelmeket a Viasat3, 15:30-tól kezdődik a Télbratyó, 15:50-től pedig Steven Spielberg alulértékelt animációs filmje, a Tintin kalandjai az M2-n. 15:55-től pedig a Shazam! Az istenek haragja megy majd a TV2-n.

16:40-kor kezdődik a Grease a Super TV2-n.

18:05-től megy az AXN-en a Harmadik típusú találkozások - még egy kis Spielberg az ünnepek előtt.

18:20-tól megy majd a Viasat Film-en az Erin Brockovich - Zűrös természet.

18:40-től megy majd a Piedona Afrikában az AMC-n, így ez a nap sem telik el Bud Spencer-film nélkül.

18:45-től a Magyar Mozi TV adja Bacsó Péter 1980-as thrillerjét, A svéd, akinek nyoma veszett című filmet.

18:55-től ismét megy majd a Film Mania műsorán a Szellemirtók. 19:45-től a több mint 20 éves kötelező karácsonyi film, az Igazából szerelem megy a TV2-n. 21:00-tól kezdődik a Mi kell a nőnek? Mel Gibsonnal és Helen Hunttal az AMC-n, az Éjszakai játék című vígjáték a Super TV2-n, és az Egy igazán dühös ember a Film+ csatornán. Este 9-től lesz ugyancsak a Csúcshatás a Film Manián és a Die Hard 3 a Mozi+ csatornán és a Volt egyszer egy vadnyugat a Dunán. 21:45-től megy majd az RTL-en a Rossz anyák karácsonya.

22:50-től adja az HBO Nicolas Cage egyik legújabb filmjét, az Álmaid hősét. December 24., kedd A Super TV2-n már hajnal 5 órától megy majd a Bor, mámor, Provance, utána pedig 7:10-től a Sztárom a párom.

7:15-től megy az Oscar az AMC-n.

A TV2-n 7:55-től kezdődik a Karácsonyi csibészek, melyben két kisgyerek összetéveszti a betörőket a Mikulással és a krampusszal.

8:40-kor lesz az RTL-en a Jim Carrey-féle A Grincs.

9:40-kor kezdődik a Jégkorszak a TV2-n, majd 11:15-től adják utána a Shrek 2-t.

13:10-kor kezdődik az RTL-en a Nagykarácsony, a magyar romantikus film 2021-ből, majd utána leadják a Nicsak, ki beszél!-t 15:45-től.

13:15-től adja a Magyar Mozi TV a Keménykalap és krumpliorrt, utána 15:20-tól az Égigérő fűt.

14:40-től a Kelekótya karácsony megy az RTL Három csatornán, majd közvetlenül utána 16:45-től a Rendőrakadémia, majd 18:45-től a Rendőrakadémia 2.

16:10-től megy majd a Brian élete az AMC-n, és a Wonka az HBO-n.

az HBO-n. 16:40-től kezdődik a Doktor Szöszi a Super TV2-n, 16:55-től pedig a Dumb és Dumber a Film+ csatornán.

17:10-kor kezdődik a Meseautó a Magyar Mozi TV-n.

18:05-től a Charlie és a csokigyárt adja az HBO.

18:10-től lesz a Robin Hood, a tolvajok fejedelme az AMC-n.

18:40-kor kezdődik a Super TV2-n az Instant család Mark Wahlberggel.

18:50-kor adják a Kung Fu Panda első részét, 20:50-től pedig a 3. részt a Coolon.

19:00-tól megy a Hantaboy a Film+ csatornán.

19:10-kor kezdődik a Szaffi a Magyar Mozi TV-n, utána pedig 21 órától a Sose halunk meg.

20:00-tól az HBO-n kezdődik a Furiosa: Történet a Mad Maxből , az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó idei blockbuster és közvetlenül utána lemegy majd a Mad Max - A harag útja is.

, az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó idei blockbuster és közvetlenül utána lemegy majd a Mad Max - A harag útja is. 20:25-től megy az RTL-en a Kellékfeleség.

20:40-kor kezdődik a Vissza a jövőbe az RTL Három csatornán. Szenteste 20:55-től a TV2 adja idén a Reszkessetek, betörők! című filmet, idén sem maradhat el. 20:55-től megy majd a 2020-as Dolittle Robert Downey Jr. főszereplésével.

21:00-tól kezdődik a PappaPia a Super TV2-n, és a Lánybúcsú a Prime-on, a Mozi+ pedig megint leadja a Top Gun: Mavericket. A Viasat3-on az Adaline varázslatos életét adják majd, az AXN-en pedig a Földre szállt boszorkányt ebben az idősávban. 22:55-kor kezdődik a Káosz karácsonyra a TV2-n, 23:00-kor a Vaklárma a Film+ csatornán és 23:05-től megy a 2019-es Kisasszonyok feldolgozás az RTL-en. December 25., szerda Karácsony első napját indíthatjuk 7:30-kor a Kapj el, ha tudsz! című krimivel a Super TV2-n.

7:55-től a TV2-n lesz megint A Grincs, utána 9:45-től pedig a Jégkorszak 2.

10:15-től kezdődik a Kiskarácsony mindenáron Danny DeVitóval az RTL-en.

11-kor adja a Film+ Az Őrzők legendája című baglyos animációs kalandfilmet.

11:40-től megy a TV2-n a Harmadik Shrek.

12:20-tól kezdődik a Nicsak, ki beszél még! az RTL-en.

12:55-től kezdődik a Gyűrűk Ura-trilógia az első résszel a Film+ csatornán, mely után rögtön leadják a második részt is, így estig is eltart a két film.

16:45-től kezdődik a Super TV2-n a Doktor Szöszi 2.

18:10-kor kezdődik az AMC-n az Aranyeső Yuccában.

18:15-től kezdődik a Lúdas Matyi a Magyar Mozi TV-n.

18:25-től adja az RTL Három a Vissza jövőbe-trilógia első részét, 20:50-től pedig a másodikat.

18:40-től pedig a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt? megy majd a Super TV2-n.

19:00-tól kezdődik az RTL-en az Utazás a rejtélyes szigetre Dwayne Johnsonnal.

19:40-kor kezdődik az Indul a bakterház a Magyar Mozi TV-n.

19:50-kor kezdődik a Legendás állatok harmadik része, a Dumbledore titkai a Coolon.

harmadik része, a Dumbledore titkai a Coolon. 20:00-tól megy majd a Water World - Vízivilág a Film Cafén.

20:25-től adja a Film+ az Arthúr Király - A kard legendáját.

21 órakor kezdődik Az arany iránytű a Super TV2-n.

22:15-től megy A holnap határa az HBO-n.

22:55-től kezdődik a TV2-n a megunhatatlan Az Ördög Pradát visel.

23:00-tól adja a Film+ a 2018-as Robin Hood című filmet.

23:10-től adja az RTL a Seveled című magyar vígjátékot.

23:20-tól adja a Super TV2 a Tapló Télapó 2-t. December 26., csütörtök Karácsony másnapján már 5:05-től megy majd a Kiskarácsony mindenáron az RTL-en, 6:55-kor pedig kezdődik az Ikrek a Super TV2 műsorán ugyancsak Danny DeVitóval.

7:20-tól lesz a TV2-n a Shrek, a franchise 4. részét is leadják 11:10-kor, de közé ékelték még a Jégkorszak 3-at is.

A Film+ műsorán csütörtökön már 8:20-kor indul a Gyűrűk Ura-maraton, az első rész után A két toronyt is leadják 11:50-től.

8:25-től az RTL adja A csillag című animációs filmet.

10:55-től adja a Super TV2 a Szaffit.

13:00-tól ismét adja a TV2 az 1957-es osztrák Sissi-filmet, míg a Dunán csütörtökön a német 56-os film megy majd le 18:50-kor.

15:15-től ismétlik a Kellékfeleséget az RTL-en. 15:25-től a TV2-n lesz ismét a Reszkessetek, betörők! 2., este pedig leadják a 3. részt is 20:55-től. 16:50-től kezdődik a Ha igaz volna... című romantikus vígjáték Reese Witherspoonnal a Super TV2-n.

Miután előző nap leadta az első és második részt, az RTL Három csütörtökön leadja a második és harmadik részt a Vissza a jövőbe-trilógiából 18:20-tól.

19:25-től játsszák a Stuart Little, kisegér 3-at a Viasat3-on.

20 órától megy az HBO-n a Barbie.

20:40-kor kezdődik az Uncharted című akciófilm Tom Hollanddal 2022-ből.

20:45-től lesz a Miről álmodik a lány? a Coolon.

21 órakor lesz a Hirtelen 30 a Viasat 3-on, illetve a Múlt karácsony a Super TV2-n. 22:50-től kezdődik az Amerikába jöttem a TV2-n, 22:55-től a Négy karácsony az RTL-en, 23 órától pedig a Rossz szomszédság a Coolon. December 27., péntek Bár a péntek már nem tartozik hivatalosan a karácsonyhoz, az ünnepi hangulat a tévéműsort nézve eltart a hét végéig. Az RTL-en már 5:05-kor a Karácsony Alaszkában megy majd, a Super TV2-n pedig 5:45-kor kezdődik a Seholország.

7:05-től a Film Mánián megy majd A nagy balhé Paul Newman és Robert Redford főszereplésével.

8:55-kor kezdődik az AMC-n a Szikraváros, egy kalandos családi film.

A Film Cafén újra romantika maraton lesz, 10:30-tól kezdődik a Halhatatlan szerelemmel.

11:20-tól a TV2-n ismét lesz Az Ördög Pradát visel, utána 13:30-tól a Reszkessetek, betörők! 3. is lemegy majd.

12:45-től újra adja az AMC az Aranyeső Yuccábant.

13:30-tól kezdődik az RTL-en az Utazás a rejtélyes szigetre ismét, ezután 15:35-től kezdődik a Tarzan legendája.

A Film+ műsorán 13:50-től lesz A szomszéd nője mindig zöldebb, majd 16:00-kor a második rész, a Még zöldebb a szomszéd nője.

16:05-től adja ismét a Viasat3 a Kapitány és katona: A világ túlsó oldalánt.

16:45-től az AMC-n megy majd a Gyalog Galopp. 19:45-től kezdődik a TV2-n a Holiday, ami nélkül szintén nem lenne teljes az ünnep. 19:50-től lesz az RTL-en a Pókember: Idegenben.

20:00-tól kezdődik a Film+ műsorán A remény rabjai. Az HBO-n adják a Hang nélkült, és 21:25-től lemegy majd a második rész is.

20:45-től megy majd a Coolon a Szerelmünk lapjai.

21 órakor kezdődik az AMC-n az Óvakodj a törpétől, a Super TV2-n pedig A csajok háborúja. Az RTL Három A nagy Lebowskit adja. A Film Café a Magic Mike XXL-t tűzte műsorra, az AXN a Jóembereket.

22:10-től egy újabb Tim Robbins film lesz műsoron, a Nekem 8. A TV2-n adják.

22:35-től az RTL kezdődik a Szemfényvesztők. 22:55-től kezdődik a Magyar Mozi TV-n egy 2022-ben bemutatott magyar vígjáték, a Zanox, melyben nagy szerep jut a házipálinkának és az időutazásnak. December 28., szombat Két ünnep között is lesz sok jó film a tévében, vagy olyan klasszikusok, amikre szívesen odakapcsol az ember akár negyedórára is. Hajnalban, 5:25-kor kezdődik a TV2-n az Amerikába jöttem.

7:20-től a Super TV2-n megy majd a Grease.

8:00-kor kezdődik Az angyalok is esznek babot a Film+ csatornán.

8:05-től adja az RTL a Polar Expresszt.

9:40-kor kezdődik a Super TV2-n a Wimbledon - Szerva itt, szerelem ott, a teniszes romantikus vígjáték.

10:15-től megy majd az RTL-en a 2003-as Pán Péter.

10:30-tól ismét leadja a Film+ A szomszéd nője mindig zöldebb című filmet, és a folytatást is 12:45-től.

11:20-tól a TV2-n adják a Csizmadombi fenegyerek című Terence Hill-, Bud Spencer-filmet. Ez az Akik csizmában halnak meg újraszinkronizált változata, ami az Isten megbocsát, én nem és a Bosszú El Pasóban westernek folytatása.

12:45-től megy majd a 2019-es Kisasszonyok az RTL-en.

15:10-től még egyszer leadják az Igazából szerelem című klasszikust a TV2-n.

16:20-kor kezdődik a Viasat3-on az Adaline varázslatos élete.

16:25-től a Super TV2 adja Az arany iránytűt.

16:35-től az AMC-n megy a Jöttünk, láttunk, visszamennénk.

18:55-kor kezdődik a Nyúl Péter a Coolon és közvetlenül utána, 20:55-től leadják a második részt is.

19:00-tól, ahogy hétvégente mindig, leadnak egy részt az M5-ön Az élet dicsérete című angol kisvárosban játszódó feel good sorozatot.

19:45-től megy a Tolvajtempó a TV2-n.

19:50-től megy a Film Manián a Szellemirtók 2.

20:00-kor kezdődik az HBO-n a Valld be, Fletch és a Film 4-en a Kate és Leopold.

20:45-től megy majd a Nincs kettő négy nélkül az RTL Három csatornán.

21:00-kor kezdődik A nagy Gatsby a Super TV2-n, a Terhes társaság a Film+ műsorán, az Én, a robot a Mozi+ csatornán és az Amerikai taxi a Viasat3-on. Szintén este 9-kor kezdődik a Moziverzum csatornán A csempész, Clint Eastwood 2018-as krimije.

21:45-től adják a TV2-n a Háromezer év vágyakozás t Idris Elbával és Tilda Swintonnal.

t Idris Elbával és Tilda Swintonnal. 23:00-tól adja a Film+ A Wall Street farkasát, így lehet szombaton Leonardo DiCaprio-maratont is tartani. December 29., vasárnap 9:25-kor kezdődik a Kutyám, Skip az RTL-en.

9:50-től adja a TV2 a Shrek a vége, fuss el véle című filmet.

13:35-kor kezdődik a Richie Rich az RTL-en, a családi vígjáték a 90-es évekből, aminek nem lett olyan sikere, mint a Reszkessetek, betörők!-filmeknek, viszont ugyanúgy Macaulay Culkin alakítja benne a rosszcsont kölköt.

15:20-tól megy a Viasat3-on a Stuart Little, kisegér 3.

16:00-kor kezdődik a Coolon a Kung Fu Panda.

18:45-től adja a TV2 az Ocean's Eight - Az évszázad átverése című filmet.

19:55-kor kezdődik A karate kölyök a Coolon.

20:00-tól adják a HBO-n a Vaskarom című megrázó drámát, mely egy pankrátorcsaládról szól.

című megrázó drámát, mely egy pankrátorcsaládról szól. 20:05-kor kezdődik a Ki nevel a végén? az AMC-n.

20:20-tól megy az Űrcowboyok című akciófilm az RTL Három műsorán. 21:00-kor kezdődik a Dunán a Semmelweis, a tavalyi év legnagyobb magyar kasszasikere.

Ugyancsak 21 órától adja a Super TV2 A lány és a farkas című fantasy filmet, a Viasat3 pedig a Borat: Kazah nép nagy fehér gyermeke menni művelődni Amerika című vígjátékot és az AMC a Kozmikus bűnt.

21:30-tól játssza az RTL az Exférj újratöltve című akcióvígjátékot Jennifer Anistonnal és Gerard Butlerrel.

22 órakor kezdődik a Django elszabadul a Film+ műsorán.

22:10-től megy majd az HBO-n az Egy zuhanás anatómiája, mely Oscar-díjat is nyert a forgatókönyvéért.

