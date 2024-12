Színészlegenda tér vissza a nyugdíjból: nem volt mit tenni, kell neki a pénz

A népszerű színész, Jim Carrey váratlanul visszatér a filmvászonra, miután korábban bejelentette visszavonulását. A döntés hátterében anyagi okok állnak, ami nem egyedülálló jelenség Hollywoodban. Több A-listás sztár is hasonló okokból vállalt el szerepeket az elmúlt években - írta meg a Business Insider.

Jim Carrey 2022-ben jelentette be visszavonulását a "Sonic the Hedgehog 2" megjelenése után, amelyben Dr. Robotnik szerepét alakította. Akkor úgy nyilatkozott, hogy csak különleges esetben térne vissza a filmezéshez. Ez a szünet azonban rövid életűnek bizonyult. Alig két évvel később a Variety megerősítette, hogy Carrey visszatér a "Sonic the Hedgehog 3" főszereplőjeként. A film december 20-án kerül a mozikba, és a színész ismét Dr. Robotnikot, valamint annak nagyapját, Gerald Robotnikot alakítja.

A londoni premieren Carrey beszélt visszatérésének okairól: "Őszintén szólva szükségem van a pénzre." Bár Carrey fizetése az előző két Sonic-filmért nem nyilvános, a produkciók kasszasikernek bizonyultak. Az első rész 319 millió dolláros, míg a folytatás 405 millió dolláros bevételt hozott világszerte.

A színész kedvezőtlen anyagi helyzetére utalhat az is, hogy 2023 februárjában piacra dobta 30 éve birtokolt Los Angeles-i otthonát. Az eredetileg 29 millió dollárért kínált kastély ára közel két év után 19,75 millió dollárra csökkent.

Carrey nincs egyedül azzal, hogy anyagi okokból vállal szerepet. Hugh Grant, Nicolas Cage, Amanda Seyfried és Harrison Ford is hasonló indokokkal magyarázták egyes szerepvállalásukat. Al Pacino októberben megjelent "Sonny Boy" című memoárjában részletesen ír arról, hogyan tért vissza a filmezéshez a 80-as évek közepén, miután elfogyott a pénze. Pacino később, 2011-ben ismét anyagi gondokkal küzdött. "Szinte semmi sem rosszabb egy híres ember számára - van a halál, és van a csőd" - fogalmazott memoárjában. A helyzet megoldására házat adott el, reklámokban szerepelt, és elvállalt egy szerepet Adam Sandler 2011-es "Jack és Jill" című filmjében.