Anyagi helyzetéről vallott Bakács Tibor Settenkedő: elképesztő pénzt keresett ezzel a munkával

Bakács Tibor saját elmondása szerint a 90-es évek közepén 600 000 forintot keresett, ekkor az átlagos havi bruttó bér Magyarországon a 40 ezer forintot sem érte el. Hosszú út vezethetett innen addig, hogy a 2010-es évek elején lopjon az újságíró, majd takarítói, gondozói állást, és most végül csomagrakodó legyen. Egy friss interjúban arról is beszélt, hogy a pénzzel korábban nem tudott bánni, azt most is még csak gyakorolja.

„A Westel 600-nál a pénz miatt volt hatalom” - mondta el a Partizánnak adott interjújában Bakács Tibor, aki a vállalat lapjának volt a főszerkesztője a 90-es évek közepén. Bakács az interjúban arról is beszélt, hogy ekkoriban rengeteg pénzt keresett. Állítása szerint 1995-ben a fizetése mintegy 600 000 forint volt. Bakács szerint ekkoriban „élt, nagy sebességgel élt”, illetve ekkoriban járta be Európát is.

Az újságíró arról is beszélt, hogy ebben az időben „elromlott”, egyáltalán nem tudta beosztani a pénzt, amit ma is még csak „gyakorol” elmondása szerint. Élete egyik legnagyobb pénzügyi baklövésének azt tartotta, hogy csak úgy vette egy Alfa Romeót, ami elmondása szerint „egy nagyon gyors, de nagyon szar kocsi volt”. Bakács elmondta azt is, hogy sok pénzt adott anno a körülette lévő embereknek, és leginkább a „nőkre bízta a pénzek beosztását (…) így az élet azért valamilyen szinten működött”.

Fizetések 1995-ben

Bakács Tibor fizetése mai szemmel sem tűnne rossznak, sőt. Idén szeptemberben az átlagkereset havonta Magyarországon nettó 432 000 forint volt, de a medián nettó értéke is 359 100 forintot tett ki. Bakács 1995-ös 600 000 forintja tehát ma is bőven átlag feletti pénz lenne, hát még a 90-es évek közepén. A KSH idevágó adata szerint 1995-ben a bruttó havi bér átlagosan 38 900 forint volt, így ha a Bakács keresete bruttó is lett volna, akkor kijelenthetjük, hogy egy átlagos dolgozónál 15-ször jobban keresett. Ez akkoriban igazi sztárgázsi lehetett.

Bakács Tibor bukása

A korábbi sztár nagyívű kálváriája a 2010-es évek elején kezdődhetett, első nagy horderejű ügye az volt, hogy Budakeszin egy multi áruházban 2011. február 4-én este téliszalámit és sajtot lopott, összesen 4532 forint értékben. Az újságírót ezért később el is ítélték, 50 ezres bírságot kapott. Aztán később olyan hírek érkeztek róla, hogy takarítóként dolgozott, majd idősgondozói állásába is belebukott. Most a friss hírek szerint csomagokat pakol.