Advent 2024: mikor van advent első vasárnapja? - Itt a részletes adventi kalendárium a tervezéshez

Az év végéhez közeledve beindul az ünnepi készülődés is. A karácsonyi időszak kezdetét advent első vasárnapja jelenti. De mikor van advent első vasárnapja 2024-ben, és hogyan lesznek az ünnepnapok idén karácsonykor? Mikor kell dolgozni és mikor vannak munkaszüneti napok, illtve mikor kezdődik a gyerekeknek a téli szünet? Ebben a cikkünkben ehhez adunk támpontot, összeszedtük az adventi időszak legfontosabb dátumait.

Ugyan még csak november van, lassan mégis mindenki ráfordul az ünnepi időszakra. Jól jelzi a karácsony közeledtét (karácsonyi hírfolyamunkat itt találod), hogy sorra nyílnak az adventi vásárok (külföldön is nagy hagyományuk van, például Bécs nem sokkal drágább, mint a magyar főváros), ahol méregdrágán árulják az idei évben is az ünnepi falatokat és az egyéb portékát a kereskedők. De pontosan mikor is van advent első vasárnapja, és hogyan lesznek az ünnepnapok idén karácsonykor? Mikor kell dolgozni és hogyan lesznek a munkaszüneti napok, illtve a gyerekeknek mikor kezdődik a téli szünet? Az alábbiakban ezeket szedtük össze a könnyebb tervezéshez!

Mikor van advent első vasárnapja 2024-ben?

Az ünnepek közeledtével sokan teszik fel a kérdést, mikor van advent első vasárnapja. Nem kell kétségbe esni, van még kis idő a készülődésre. A karácsonyi szezon kezdete (nem véletlenül, hiszen az advent szó jelentése eljövetel), azaz advent első vasárnapja évről-évre változik, de minden évben november 27. és december 3. közé esik. A pontos dátum attól függ, hogy milyen napra esik december 25., azaz karácsony napja. Mindezek alapján

2024-ben december elsején van advent első vasárnapja, ekkor kell meggyújtani az első gyertyát az adventi koszorún.

Advent 2024; karácsony 2024 - itt a részletes adventi naptár

Ahhoz, hogy mindenki nyugodtan tudjon tervezni az ünnepi időszakra, az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb dátumokat. Az "adventi kalendárium 2024" megmutatja, a hagyományok szerinti legfontosabb ünnepnapokat, de összegyűjtöttük azt is hogyan alakulnak az idei ünnepek alatt a munkaszüneti napok és iskolai szünetek.

Ünnepnapok az adventi időszakban 2024-ben

Advent első vasárnapja: 2024. december 1.

Advent második vasárnapja: 2024. december 8.

Advent harmadik vasárnapja: 2024. december 15.

Advent negyedik vasárnapja: 2024. december 22.

Szenteste: 2024. december 24.

Karácsony: 2024. december 25.

Karácsony második napja: 2024. december 26.

Munkaszüneti napok az adventi időszakban 2024-ben (6 napos "hétvége")

2024. december 24., kedd (le kell dolgozni, az áthelyezett munkanap december 7., szombat)

2024. december 25., szerda

2024. december 26., csütörtök

2024. december 27., péntek (le kell dolgozni, az áthelyezett munkanap december 14., szombat)

A téli szünet dátuma a 2024/25-ös tanévben

2024. december 20., péntek: a téli szünet előtti utolsó tanítási nap

2025. január 6., hétfő: a téli szünet utáni első tanítási nap