Kiderült az igazság: tényleg olcsóbb Bécsben a karácsonyi vásár, mint Budapesten?

Európa nagyvárosai már ünnepi lázban égnek, köztük Bécs is, amely a magyar látogatók egyik kedvenc célpontja az adventi időszakban. A Rathausplatzon található Christkindlmarkt az egyik legnépszerűbb helyszín, ahol az alkoholos puncs ára idén 4 és 6 euró között mozog. Bár az italok jellemzően drágábbak, mint itthon, például a forralt bor vagy a forró puncs, számos étel olcsóbb az osztrákoknál, mint Budapesten. A bögrékért elkért 5 eurós betétdíj miatt viszont sokan felháborodnak. Az osztrák turisztikai hivatal szerint az idei szezonban várhatóan sok turista érkezik, hiszen a karácsonyi vásárok jelentős vonzerőt képviselnek.

Nem csak Budapesten nyíltak meg a karácsonyi vásárok, Európa nagyvárosaiban is sorra nyitja meg kapuit az ünnepi forgatag, köztük a magyarok által nagyon kedvelt szomszédos Bécsben is. A legnépszerűbb mind közül a Christkindlmarkt, a Rathausplatzon. Bécs már puncslázban ég – írja a Kronen Zeitung, majd beszámol arról is, hogy a bódékat üzemeltetők körében végzett felmérés szerint az alkoholos puncs ára idén 4 és 6 euró között mozog. Az árak az előző évhez képest nagy változást nem mutatnak.

A hazai karácsonyi vásári árakról több cikkben is beszámoltunk, az osztrák árakról a lap beszámolójából tájékozódhatunk:

5,8 euró a fehér forraltbor, ami 2350 forint, Budapesten 1450, tehát 900 forinttal kevesebb. A „krampampuli”, azaz cukorral kevert, fűszerezett alkoholos ital, melyet fogyasztás előtt rövid időre meggyújtanak, az osztrákoknál ez 7,5-8,5 euró, 3050-3450 forint, itthon ez 2500 forint.

A Standard standüzemeltetők körében végzett felmérése szerint egy hagyományos, alkoholtartalmú puncs ára idén 4 és 6 euró között mozgott. Összességében nem voltak nagy árugrások a tavalyi évhez képest. A puncsért és a forralt borért fejenként 6 euróért a Hof karácsonyi vásáron kell a legmélyebben a zsebünkbe nyúlni, míg a Türkenschanzparkban a legolcsóbb ár 4 euró.

A sült burgonya mártással 6,90 euróba kerül, ami 2800 forint. A pisztáciás fánk 4,9 euró, 1990 forint, egy adag frissen pörkölt mandula 4 euró, 1600 forint. TikTok-ra felkerül videókból tudjuk, hogy a sült gesztenye olcsóbb Bécsben, 4 euró, azaz 2000 forint, Budapesten 2500 forint. A raclette kenyérrel 9,5 euró, 3800 forint, ez Budapesten a Bazilikánál 8 ezer forint.

Az ételek átlagos árai bloggerek beszámolói szerint 3800 és 5800 forint körül mozognak. A legtöbb helyen a bögrékért 5 eurós betétdíjat kérnek, ami sok látogatót felháborít.

Fontos turisztikai vonzerő

A karácsonyi vásárok ahogy Magyarországon, úgy Ausztriában is fontos turisztikai vonzerőt jelentenek, és nagy szerepet játszanak a látogatók számának növelésében. Az osztrák turisztikai hivatal tanulmánya szerint idén a turisták várhatóan bőkezűbben költenek majd, mivel gazdasági helyzetük javult, és újra szívesen indulnak útnak - írja az osztrák lap.