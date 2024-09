Így él ma az egykori magyar híradóslegenda: híreket sem néz, ezzel foglalkozik Pálffy István

Hátat fordított a tévézésnek Pálffy István. Az egykori sztárhíradós most ideje nagy részét önkénteskedéssel tölti lakóhelyén, Balatonkenesén.

Teljesen hátat fordított a tévézésnek Pálffy István, aki elmondása szerint többé már a híradót sem nézi – írja a Story magazin. Ez azonban azt nem jelenti, hogy Pálffy napjai tétlenül telnének – a hosszú évek óta Balatonkenesén élő exhíradós rendszeresen polgárőrködik.

Hosszú ideje az Országos Polgárőr Szövetség elnökségi tanácsadója voltam, de járőrözni csak a Covid idején kezdtem el

– mesélte a lapnak Pálffy, aki a járvány elmúltával sem hagyott fel a tevékenységgel.

Az egykori híradós egyébként hosszú utat járt be a polgárőrségig – miután 2008-ban felhagyott a tévézéssel egy ideig politikusként ismerhettük, majd ismét pályát módosított. Nem sokkal ezelőtt megpróbált visszatérni régi szakmájához, ám ez a próbálkozás végül csak egynaposra sikerült. Ezzel kapcsolatban így nyilatkozott az egykori híradós:

Ez nem hagyott bennem rossz szájízt. Már csak azért sem, mert egy félreértésből fakadt. Alapvető tétel, én is tanítom, hogy a kommunikáció egymás utáni félreértések sorozata. Előfordul az ilyen. Meg alapjáraton nem vagyok egy veszekedős fajta, így annyiban hagytam az egészet. Biztos klassz lett volna ismét műsort vezetni, gondolatokat közvetíteni, de nekem most is jó. Többé nem tévézek, sőt, tévét sem nézek, még híradót sem.

A polgárőrséggel kapcsolatban azt is elárulta, hogy az önkéntes dolog, fizetést érte nem kap. Ez azonban nem az egyetlen tevékenység, amit folytat: a járőrözés mellett budapesti, veszprémi, de még határon túli egyetemeken is tanít.