Leesik az állad: csúcsgázsiért térhet vissza a tévébe a magyar sztárhíradós

13 év után tér vissza a képernyőre Pálffy István, aki augusztus 21-étől közéleti beszélgetős műsort fog vezetni a HírTV-n. A közkedvelt híradós-műsorvezető az elmúlt szűk másfél évtizedben parlamenti képviselő és dublini nagykövet is volt.

A Blikk most azt írja, a folyosói pletykák szerint Pálffy 3 millió forintot kap havonta, ami a nagy kereskedelmi tévéknél megszokott, de kirívó a kis csatornánál. Állítólag visszatérésével azt is vállalta, hogy minden hétköznap felautózik Budapestre balatoni lakhelyéről a felvételekre, és heti 5 nap is a képernyőn lesz.