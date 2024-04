Jól indult a hétvége két szerencsés magyarnak: kaszáltak az európai szuperlottón

Gigantikussá kezd válni ismét az Eurojackpot főnyereménye, lássuk, most elvitte-e valaki ezt Európában!

Az Eurojackpot játékban két mezőn összesen 7 számot kell megtenni: az A mezőn ötöt, a B mezőn pedig kettőt. Nyereményt akkor tudunk elérni, ha összesen legalább 2+1 találatunk van. Ha pedig összesen 5+2 találatunk van, akkor megnyerjük a főnyereményt, ami a tegnapi, pénteki sorsoláson már 64 millió euró, átszámítva 25 milliárd forint fölött volt. Az Eurojackpot nyereményeiért, nyerőszámaiért görgess lejjebb!

Az Eurojackpot nyerőszaámai a 14. hét pénteki sorsolásán a következők voltak:

5; 8; 16; 30; 37; 1; 10

A 14. hét pénteki sorsolásán sem vitte el senki a főnyereményt, így az a következő sorsoláson, kedden már 73 millió euró, átszámítva mintegy 28,6 milliárd forint lesz!

A magyarok most is visszafogottan "szerepeltek". ketten nyertek 2,8 milliót az 5+0 találatukkal, a többiek, nagyjából 14 ezer honfitársunk ennél kisebb nyereményt zsebelhetett be.

