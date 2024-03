Új streaming-szolgáltató tarolja le Magyarországot: ekkor startol itthon, sportot is közvetít majd

A Warner Bros. Discovery május 21-én indítja el Max streaming-szolgáltatását Magyarországon, amely az HBO Max, a Discovery és az Eurosport tartalmait egyesíti, így több mint kétszer annyi műsort kínálva, mint az HBO Max jelenleg, beleértve a párizsi olimpia élő közvetítését is - írja az Infostart.

A Warner Bros. Discovery bejelentése szerint 2023. május 21-én több európai országban, köztük Magyarországon is, elindítja frissített streaming-szolgáltatását, a Maxot. A vállalat tájékoztatása alapján a Max platform az HBO Max tartalmi kínálatát, a Discovery dokumentumfilmjeit és az Eurosport prémium szolgáltatásait fogja magában foglalni. Kiemelt információként említik, hogy a Max lesz az egyetlen hely, ahol a párizsi olimpia eseményeit élőben lehet majd követni.

A Max – élő sportközvetítéseket kivéve – több mint kétszer annyi tartalommal rendelkezik majd, mint amennyit jelenleg az HBO Max kínál. Az új szolgáltatást először Skandináviában, az Ibériai-félszigeten és Kelet-Közép-Európában teszik elérhetővé, beleértve Magyarországot is. A tervek szerint nyár közepéig további huszonöt európai országban lesz jelen a platform, így összesen hatvanöt országban válik elérhetővé világszerte. Az Egyesült Államokban már korábban elindult a Max, és 2024 elején Latin-Amerikában és a Karib-térségben is megjelenik.

Az HBO Max jelenlegi előfizetői megtartják profiljaikat és megtekintési előzményeiket. Némely esetekben az HBO Max alkalmazás automatikusan frissül a Max alkalmazásra attól függően, hogy milyen eszközt és operációs rendszert használnak. Amennyiben ez nem történik meg automatikusan, egy figyelmeztetés jelzi majd nekik az új applikáció letöltésének szükségességét.

Az előfizetési lehetőségek bővülnek: lesz standard csomag, amely lehetővé teszi tartalom streamelését egyszerre két eszközön Full HD felbontásban maximum harminc offline letöltéssel; prémium csomag négy eszközzel Full HD vagy 4K felbontásban Dolby Atmos hanggal maximum száz offline letöltéssel; valamint sport kiegészítőcsomag, amely hozzáférést biztosít fontos sporteseményekhez és lehetőséget ad egyszerre két eszközön történő streamelésre.

Az előfizetési díjakról még nem érkezett tájékoztatás, de ígéret van arra, hogy minden HBO Max előfizetőt hamarosan tájékoztatnak. Azoknak az előfizetőknek, akik korábban "életre szóló" kedvezményt igényeltek és továbbra is aktív előfizetők maradnak valamint megfelelnek az eredeti promóció feltételeinek, megmarad a 33%-os kedvezményük.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A platformon elérhető lesznek új saját gyártású tartalmak is mint például A Pingvin sorozat vagy Welcome to Derry (Stephen King Az című regénye alapján), valamint Eastern Gate című lengyel politikai kémthriller. Emellett klasszikusokhoz is hozzá lehet majd férni mint például a Harry Potter-franchise vagy A Gyűrűk Ura sorozat mellett Discovery népszerű műsorai is láthatóak lesznek.

Az előfizetők hozzáférenek majd Warner Bros., Sony Pictures és Universal Studios filmjeihez is beleértve olyan címeket mint Barbie vagy Aquaman és Elveszett Királyság; Pókember és A védelmező-filmek; Feledés vagy Lady Bird filmek; valamint HBO saját gyártású sorozataihoz mint The Last of Us vagy A Fehér Lótusz.