Ezek a vidéki fesztiválok robbannak idén nyáron: tízezreket spórolhatsz, ha te is időben lépsz

Messze még a nyár, de a legtöbb hazai fesztivál előrukkolt már az idei sztárfellépők neveivel. Bőven a szezon előtt járunk, ilyenkor még kedvezményes akciós bérletárakat hirdetnek: de ne csodálkozzunk, ha itt is emelkedtek a jegyárak. A Balaton Sound, a Művészetek Völgye és a szegedi SZIN szervezőit kérdezte a HelloVidék arról, hogyan alakulnak a jegyelővételek, milyen anyagi kondíciókkal futnak neki az idei évnek. Arra is kíváncsiak voltak, mennyire érinti a hazai fesztiválipart a recesszió - a forint tavalyi évi erőteljes gyengülése.

Az utóbbi két évtizedben a zenei fesztiválok száma nemcsak Magyarországon, hanem világszerte is folyamatosan növekedett, a tendenciát csak a Covid19-pandémia tudta megtörni. Ahogy látni fogjuk, a Balaton Sound, a Művészetek Völgye és a szegedi SZIN szervezői is azt tapasztalják, hogy amióta újra szabad a nyári fesztiválozás, hiába kénytelenek árat emelni, a látogatószámokkal újra csak rekordokat döntenek.

A hazai szervezésű fesztiválok azonban nem csak a zenei élet szempontjából kiemelt események, meghatározóak Magyarország turizmusára, gazdaságára nézve is, a legsikeresebb turisztikai termékeink közé tartoznak - közölte a MTÜ még 2021-ben. A turisztikai ügynökség vizsgálati adatai szerint a hazai fesztiválok látogatóinak 40%-a a 25 évnél fiatalabb korosztályba tartozik. Ők azok, akik még jellemzően vagy egyáltalán nem rendelkeznek önálló jövedelemmel, vagy tanulmányaik mellett dolgoznak – viszonylag alacsony keresetért. Nem meglepő, ha egy, a Corvinus egyetemen végzett tanulmány szerint a favoritnak számító fesztiválokról távolmaradók első okként a jegyárakat említik. Nem egy fiatal azért vállal nyári munkát, hogy a számára fontos zenei eseményen – akár egy héten át is ott sátorozhasson.

Ezért sem mindegy, ki mikor kapcsol és tervezi meg a nyári fesztiválnaptárját, és váltja meg jó előre bérletét, ugyanis most még szinte minden jelentősebb zenei esemény jelentős kedvezményeket kínál.

Ennek apropóján a HelloVidék nagyobb vidéki fesztiválok szervezőit kérdezte arról, hogyan alakulnak idén a jegyelővételek, milyen évre számítanak, milyen anyagi kondíciókkal futnak neki az évnek. De kíváncsiak voltunk arra is, mennyire érinti a hazai fesztiválipart a recesszió - a forint tavalyi erőteljes gyengülése.

Tavaly betett a nyereségnek a repülőjegy-áremelkedés: Balaton Sound (2024. július 3-6.)

A Balaton Sound az egyik legnagyobb és legszínesebb szabadtéri elektronikus zenei fesztivál nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Szokták mondani, ez az ország csúcsra járatott szabadtéri tinidiszkója, ahol a negyedik x-en túl max osztályfőnöknek érezheted magad, amúgy meg kapkodhatod a fejed, úgy röpködnek a sztár DJ-nevek. Ahogy 2007 óta minden nyáron, idén is több napon át partizhatunk Zamárdiban, közvetlenül a Balaton partján: 2024-ben július 3-6. között jelentkezik a fesztivál. Bár a tavalyi évet veszteséggel zárták, idén csöppet sem borúlátóak a szervezők. Ahogy Filutás Anna, projektvezető a Hellovidéknek elmondta, az elővételes adataik - a tavalyi hasonló időszakkal összehasonlítva – rendkívül biztatóak:

Már az early bird szakaszban több jegyet vettek, mint tavaly ebben a terminusban, ami számunkra azt jelzi, hogy a tavalyi fejlesztéseink jó visszhangra találtak. Az eddigi bejelentett nevek után szintén jók a mutatók és még vannak a tarsolyunkban jó nevek, szóval összességében azzal számolunk, hogy látogatószám tekintetében sikeres fesztiválra számíthatunk. Azért is várunk idén több látogatót, mert míg tavaly a Sound az iskolaévbe belelógott, ami a nemzetközi kulcspiacaink és a hazai diáklátogatóink számában is meglátszott, idén egy héttel később kezdődik a fesztivál.

2023-ban a Heineken Balaton Sound esetében – csakúgy, mint a Szigetnél – meghatározó fejlesztéseket végeztek:

Persze szoros költségvetéssel kell kalkulálnunk, de ezt úgy igyekszünk kezelni, hogy a látogatók ebből semmit ne érezzenek. Ugyanakkor az egyik oldalról tavaly a fejlesztések extra költségeket jelentettek, másrészt kedvezőtlen gazdasági hatások is jelentkeztek. Ehhez adódott még a fesztivál említett, az iskolaévvel átfedésben lévő időpontja. A repülőjegyek drágulása pedig a nemzetközi vendégszám visszaesését okozta. Mindezek miatt a tavalyi év nem tudott hasznot hozni, de a fesztivál a még a vállalható mínusszal zárt.

- emelte ki Filutás Anna, aki még elárulta, hogy a Covid miatti bezártság utáni „felszabadulás” inkább a fesztiválok iránti érdeklődést hozta. Viszont -tette hozzá - más kérdés, hogy az emberek anyagi helyzete ezt mennyire teszi lehetővé, ezért is igyekeznek kedvezni a látogatóknak például az elővételes „early bird” akciókkal, diákjegy árusítással, illetve a részletfizetés is jól működik.

Az idei Soundon több változást is terveznek.

Új helyen lesz a főbejárat, módosul a nagyszínpad helyszíne, kényelmesebb teret biztosítva a nagy számú fesztiválozónak. Továbbra is a partik része az egy kilométer hosszú partszakasz, amely négy napon át éjjel-nappal vízparti helyszínekkel, beach partikkal, vízi játékokkal várja a fesztiválozókat.

Az új helyre kerülő nagyszínpadon a programok immár hajnalba nyúlóan szórakoztatják a közönséget, az utolsó napon pedig egy end show-val zárunk, az elektronikus tánczene keményebb stílusaiban kiemelkedő, visszatérő holland szervezőcsapat, a Q-dance előadásában

– tette hozzá Filutás Anna. A Sound koncertkínálatában az a fő szempont a szervezők számára, hogy ugyanúgy helyet kapjanak a mainstream elektronikus zenei élvonal előadói, mint az underground elektronika legjobbjai. Az eddigi bejelentett nevek közt ott van például Marshmello, Paul Kalkbrenner, a Purple Disco Machine, James Hype vagy Timmy Trumpet és jön továbbá – a teljesség igénye nélkül - Amelie Lens, Adam Beyer, MEDUZA, Vintage Culture, Stephan Bodzin, Nico Moreno, 999999999, Sara Lanry vagy az újgenerációs francia DJ, Trym.

Ahol idén már kénytelenek voltak árat emelni - Művészetek Völgye (2024. július 19-28. )

A Művészetek Völgye – ha kimaradtál volna belőle – gyökeresen más fesztivál, mint a Sound. Ez az a hely, ahol, ha jó időben érkezel, valóban az élet jobbik oldala vár. Ahol két nap után már mindenki ismerősként üdvözöl, ahol éjszakánként a helyi ötvenesek a "gyüttmentekkel", a huszonévesekkel együtt rázzák a twistet. Ha akarod, hajnalig lüktet körülötted egy élő, akusztikus rock and roll banda, de ha arra vágysz, reggel a csöndben szamárbőgés ébreszt.

Közös koncertezésre, táncra, alkotásra és kikapcsolódásra vár téged 2024-ben is Kapolcs, Vigántpetend és Taliándörögd összművészeti fesztiválja. Aki már most tudja, hogy igen, ezt akarja, annak a Völgyben a helye, és az még szuper-kedvezményes áron szerezheti be a bérletét. Érdemes jó előre lépni, mert – ahogy a szervezőktől a HelloVidék megtudta -

2023-ban minden korábbi rekordot megdöntve, 148 ezer ember látogatott el tíz nap alatt a Művészetek Völgyébe.

Itt valóban minden korosztály találhat magának programot: 2023-ban a legfiatalabb látogató 5 hetes volt, a legidősebb pedig 84.

A tavalyi év hasonló időszakához hasonlóan áll a jegyelővétel, annak ellenére, hogy idén változtattunk az árainkon, úgyhogy úgy látjuk, hogy a "törzsközönség", akik már az előző év végén, illetve az év elején megtervezik a Völgyes nyaralásukat, azok idén is terveznek velünk. Természetesen végig különféle árlépcsőkkel és kedvezményes lehetőségekkel - például karácsonyi akcióban merch-ajándékkal, diák és nyugdíjas kedvezménnyel, egyedi akciós jegyekkel - buzdítjuk a közönséget a jegyvásárlásra. Fontos, hogy bár a fesztiválon kénytelenek voltunk árat emelni, hiszen a kiadások jelentősen növekedtek, azonban az ország legolcsóbb és legtöbb programot kínáló fesztiválja maradtunk idén is

- tudta meg a HelloVidék a szervezőktől. Arra, hogy milyen anyagi kondíciókkal futnak neki az egyik legrégebbi hazai nyári szabadtéri fesztiválnak, a szervezők közölték, hogy az állami támogatások, pályázatok még folyamatban vannak, így egy megfontolt költségvetéssel vágnak neki az évnek.

A szponzorációs bevételeket sikerült növelni, illetve a korábbi évek rekord-látogatószámai miatt a jegybevétellel is lehet tervezni. Továbbá keressük az olyan lehetőségeket, ahonnan piaci alapon tudunk még bevételt realizálni, ezzel garantálva, hogy a jegyárakat nem kell feljebb emelni

- mondták, de még hozzátették, mint minden fesztiválnak, nekik is jelentősen növekedtek a kiadásaik, de mivel szinte minden partnerrel már nagyon sok éve dolgoznak együtt, jóval az infláció alatt tudják tartani az emelkedést. Továbbá ahol lehet, próbálják a költségeket leszorítani és átforgatni a programokra, hogy minél szélesebb skálából lehessen idén is válogatni a 10 nap alatt.

Mint megtudtuk, a Covid óta nem csökkent a Művészetek Völgye látogatottsága, sőt!

Azt tapasztalják, hogy azóta egyre többen járnak a fesztiválra:

2021-ben, amikor már lehetett fesztiválokat szervezni, de még a nagy, nemzetközi turnék nem indultak újra, így a nemzetközi névsorral működő fesztiválok sem, azt vettük észre, hogy egy teljesen új, fiatal réteg fedezte fel magának a Völgyet és őket sikerült is megtartanunk, így egyre több tinédzser és fiatal egyetemista látogatónk van.

Idén is a fesztiválra jellemző sokszínű, összművészeti programmal készülnek, a 10 nap alatt ezúttal is, több mint 2000 program közül válogathatnak a vendégek:

Eddig a Panoráma Színpad fellépőiből jelentettünk be egy csokorral, ők a Bagossy Brothers Company, a 30Y, Beton.hofi, a Belga, az Elefánt, a Platon Karataev, a Punnany Massif és a Parno Graszt, de a Cirque du Tókert és a Színház színpadok előadóiból és előadásaiból is nyilvános már jó pár név, például Zorán, Bródy János és Kern András.

Rossz hír viszont, hogy az idei évben emeltek a jegyárakon – ahogy közölték, ez már egy ideje esedékes volt -, de még így is, napokra levetítve a bérleteknek hála akár 6 ezer forintos áron is lehet látogatni a Völgyet!

Tavaly a fesztivál előtt elfogytak a bérletek: Coca-Cola SZIN, 2024. augusztus 28-31., Szeged

A szezon utolsó nagy fesztiváljaként jelentkezik majd augusztus végén Szegeden a SZIN. Ahogy Kolonics Erika főszervező a HelloVidéknek elmondta:

A szezon utolsó nagyfesztiváljaként korábban számunkra az volt a nagy kérdés, hogy marad-e még a látogatóknak energiája, és nem utolsó sorban anyagi forrása arra, hogy a SZIN-en zárják a nyarat. Az utóbbi évek tendenciája azonban azt mutatja, hogy nem egyszerűen csak igény van a SZIN-re, de évek óta egyre nő a látogatóink száma. Tavaly már a fesztivál előtt elfogytak a bérletek, sőt volt olyan nap, amikor a kiadható napijegyek is elkeltek. A nagy érdeklődés okán 2023-ban már a fesztivált is úgy kellett átalakítani, hogy bővíteni tudjuk a vendégteret. Az előzetes adatokból most úgy látjuk, hogy hasonló évre számíthatunk, mint tavaly.

A szervezőket is meglepte, hisz’ ők is tartottak a gazdasági hatásoktól, de ennek ellenére 2023 a SZIN történetének legsikeresebb éve volt:

Úgy látjuk, hogy az elmúlt mintegy 20 év - amikor a város „újraélesztette” és új pályára állította a rendezvényt - folyamatos fejlődése során sikerült a Szegedi Ifjúsági Napokat egy erős vonallal felrajzolni a hazai fesztiváltérképre. A visszajelzésekből azt látjuk, egyrészt a fesztivál helyszíne, ami Szeged szívében van, de mégis egy Tisza-parti természetközeli területen, másrészt a sokszínű kínálata, a „zsebbarát” árai, nem utolsó sorban persze a hangulata egy olyan vonzó fesztivál képét mutatja, ami ma már kihagyhatatlan „nyárzáró” esemény, akár a nehezebb gazdasági időkben is.

Városi rendezvényként alapvetően az önkormányzati költségvetésből származó pénzből tudnak gazdálkodni, de számos jelentős kereskedelmi támogató csatlakozott az elmúlt évek során a Coca-Cola SZIN-hez. Támogatásukkal tudják évről-évre fejleszteni a Tisza-parti fesztivált. Idén a tervezéskor – közölte Kolonics Erika főszervező - a tavalyi költségvetést vették alapul, és remélik, ezt tudják majd tartani.

Igyekeznek minden évben kedvelt nemzetközi sztárokat felléptetni, idén már bejelentették, hogy jön a Coca-Cola SZIN-re Zara Larsson, Armin van Buuren illetve Kamrad. A külföldi sztárfellépők mellett pedig

minden évben náluk zárja a nyarat a hazai zenei élet élvonala, jön majd Azahriah, a Halott pénz, Majka, Rúzsa Magdi, a Bagossy Brothers Company és még sokan mások.

A jegyárak tekintetében törekednek arra, hogy a belépők árait „féken tartsák”, különböző elővételes kedvezményeket ajánlanak, van diákjegy, bevezették a gyerekjegyet, azonban a növekvő költségek miatt ők is kénytelenek bizonyos mértékig emelni az árat.

