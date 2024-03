Műsorváltozás! Legendás műsorok térnek vissza az RTL-re: itt van Kolosi Péter rendkívüli bejelentése

Visszatér az Álarcos énekes és a Kalandra Fal!, de nem Sebestyén Balázzsal és Vadon Janival. A ValóVilág 12. évada is elstartol a nyáron.

Az eddig bejelentett műsorok, vagyis az X-Faktor, a Sztárbox, Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban, a Nyerő Páros, a Cápák között, Az álommeló a Házasodna a gazda! mellett is számos produkció is látható lesz idén az RTL-en. De A vadonatúj műsorok mellett a régi kedvencek is visszatérnek a képernyőre. Ezekről Kolosi Péter vezérigazgató-helyettes és programigazgató számolt be a SorozatWikinek, elárulva, mire készülhetnek az érdeklődők - írja a Blikk.

A sorozatrajongók a Drága örökösök legújabb és egyben befejező évadát, valamint az eddig kizárólag az RTL+-on látható Apatigris harmadik, illetve a Mellékhatás második évadát is végigizgulhatják a képernyők előtt. A Scherer Péter főszereplésével készült sorozathoz nem terveztek folytatást, és bár a Mellékhatás harmadik évadához már elkezdődtek az előkészületek, végül dr. Széphelyi Zoltán kalandjai sem folytatódnak tovább. Nagy erőkkel készülnek a The Floor című vetélkedőjére is, amelynek Szujó Zoltán lesz a műsorvezetője.

Korábban nagy népszerűségnek örvendő műsorok is visszatérnek, ilyen például a Kalandra fal!, ami 15 év után indul újra az RTL-en. Kolosi Péter elárulta, az már biztos, hogy ezúttal nem Sebestyén Balázs és Vadon Jani vezeti majd a show-műsort, az új műsorvezetők kilétét viszont egyelőre nem fedte fel. És három év kihagyás után hamarosan visszatér az Álarcos énekes is