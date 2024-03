Súlyos bánatpénzt fizetett Krausz Gábor a válás után: végleg megszabadult Tóth Gabitól

Krausz Gábor jobb karján egy óriási Tóth Gabit ábrázoló tetoválás volt eddig. Úgy tűnik, most megszabadul tőle.

Krausz Gábor, az ismert séf, Tóth Gabi volt párja egy friss Insta story-t osztott meg, melyben feltehetően éppen az énekesnőt ábrázoló tetoválását tünteti el, ütteti át. A történetet itt lehet megnézni 24 óráig.

Mint arról korábban beszámoltunk, augusztusban szakított a pár, 6 év után jelentették be, hogy elválnak útjaik. A hír azért is ért váratlanul mindenkit, mert nem sokkal előtte költöztek be álomotthonukba, Szentendrére. Azóta már mindketten új párra találtak, így időszerű volt, hogy a séf megszabaduljon volt feleségéről készült tetoválásától.

Aki nem átütteti, hanem meg szeretne szabadulni egy megunt tetoválástól, az súlyos pénzt kénytelen fizetni érte. Annak idején Szabó Zsófia műsorvezető és Shane Tusup úszóedző szakítása után néztünk utána, mennyibe kerül a lézeres eljárás.

Lézerharc

A tetoválás során a pigmentet be a bőr felső- középső rétegébe juttatják a tetoválók, a kis tetoválást el lehet távolítani sebészi úton, de heget hagy maga után. A nagyobb felületen elhelyezkedő tetoválásnál ez lézeresen javasolt. A lézer speciális hullámhosszú fényt bocsájt ki, ez akadály nélkül hatol át a világos bőrön, a sötét színben (sötét színű festékben) azonban maximálisan elnyelődik, kölcsönhatásba lép vele és konkrétan szétrobbantja. Minél sötétebb színű a bevitt tetováló festék, annál jobban képes elnyelni ezt a lézerfényt. Persze borsos árat kell fizetnie érte a páciensnek:

5×5 cm kisméretű tetoválások esetén: 8 000 - 10 000 Ft

10×10 cm közepes méretű tetoválások esetén 12 500 – 15 000 Ft

20×20 cm nagyméretű tetoválások esetén: 20 000 – 25 000 Ft

A szükséges alkalmak számát az adott tetoválás, a készítés módja, a festékanyag minősége és a bőr típusa határozza meg, de 8-10 alkalommal általában számolni kell.

Pro Tipp

A tetkóeltávolítást érdemes akár olyan tetoválószalonban is elvégeztetni, amelyik foglalkozik ezzel. Már csak azért is, mert a bőrgyógyászok, plasztikai sebészek hozzáállása a tetoválásokhoz általában: ezt minek kellett? Egy a Pénzcentrumnak nyilatkozó tetováló szerint ezt az attitűdöt gyakran az eljárásba is átültetik.