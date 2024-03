Óriási bajban a Nerf és a Jenga gyártója: hamarosan kedvenc játékaiktól búcsúzhatnak a magyarok?

A Hasbro a gyenge kereslet és az alulfinanszírozott beruházások miatt felgyorsítja a költségcsökkentési intézkedéseket, a vállalat 2025-re megduplázta megtakarítási célját 750 millió dollárra, és jelentős létszámcsökkentést is végrehajt - írta a The Wall Street Journal.

A Hasbro vállalat pénzügyi vezetője, Gina Goetter bejelentette: a cég felgyorsítja a költségcsökkentési törekvéseket, a játékóriás gyenge kereslettel és alulfinanszírozott beruházásokkal néz szembe az üzletágban. A lap emlékeztet: a játékok iránti kereslet világszerte csökkenő tendenciát mutat, ami részben az infláció miatti, visszafogott fogyasztói magatartásnak tudható be. A Circana piackutató cég jelentése szerint 2023-ban a játékeladások globálisan 7%-kal estek vissza az előző évhez képest. A Hasbro, amely olyan ismert márkák tulajdonosa, mint a Nerf, a Play-Doh és a Dungeons & Dragons, 15%-os bevételcsökkenést szenvedett el tavaly, ami 5 milliárd dollárt jelentett.

A Hasbro elemzi termékeinek költségeit is: a Nerf termékek felülvizsgálata során például 40 költségmegtakarítási lehetőséget azonosítottak. A tervek szerint a Hasbro továbbra is bővíti táblás és digitális játékait is magában foglaló divízióját, miközben igyekszik kezelni a játéküzletág lejtmenetét.

A vállalat emellett mintegy 1100 fővel csökkentette dolgozóinak számát. Goetter szerint a Hasbro nehézségeinek egyik oka az Entertainment One televíziós és filmes cég felvásárlása, ami 2019-ben zárult le - ennek film- és tévéüzletágát el is adták a Lions Gate Entertainmentnek.