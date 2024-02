Nincs megállás? Újabb áremelések jöhetnek a Netflixnél

Elemzők szerint a Netflix várhatóan idén is áremeléseket hajt végre, mindössze néhány hónappal az előző emelés után. A várt lépés megtételével a vállalat bevételnövekedése megduplázódhat, miközben továbbra is jelentős növekedési potenciállal rendelkezik az előfizetői bázis bővítése terén - írja a Daily Mail.

Elemzők szerint a Netflix az idei évben ismét áremelésre készül, ami követi a legutóbbi, néhány hónappal ezelőtti árnövekedést. John Hodulik, a UBS Securities elemzője kiemelte, hogy még az idén további áremeléseket várnak a cégtől. A streaming-szolgáltató tavaly októberben megszüntette a havi 9,99 dolláros (~3 600 forintos) reklámmentes alapcsomagot új tagok számára és 11,99 dollárra (~4 400 forintra) emelte azt a meglévő tagoknak. Így az új előfizetők számára a legolcsóbb reklámmentes csomag már havi 15,49 dollárba (~5 600 forintba) kerül. Az elemzők szerint az árakat jellemzően 1 és 3 dollár között emelik, ami a standard csomag esetében havi 17,49 dolláros (~6 400 forintos) díjat jelenthet.

A reklámokkal együtt kínált új belépőszintű csomag ára jelenleg havi 6,99 dollár (~2 500 forint) mind az új, mind a régi ügyfelek számára. Ez az összeg 1 dolláros emeléssel 7,99 dollárra (~2 900 forintra) növekedhet. A prémium szolgáltatás díja tavaly októberben 3 dollárral nőtt, így éves szinten körülbelül 312 dollárba (~113 ezer forintba) kerülne egy hasonló emelés után.

Az előfizetői létszámnövekedés és a jelszómegosztás visszaszorítása mellett a reklámbevételek növekedése lehetővé teszi az áremeléseket. A UBS elemzőinek előrejelzése szerint ezek az intézkedések megduplázhatják a vállalat bevételnövekedését és a teljes bevételnövekedést 2024-ben akár 15 százalékra is növelhetik.

A Netflix vezetősége korábban utalt arra, hogy tervezik az előfizetési díjak emelését. Greg Peters társ-vezérigazgató elmondta, hogy amíg a jelszómegosztás visszaszorítása zajlott, addig felfüggesztették az áremeléseket. Azonban most már visszatérnek eredeti stratégiájukhoz és már több országban is bevezették ezeket az intézkedéseket.

A cég negyedik negyedévi nettó nyeresége jelentős növekedést mutatott az előző évhez képest. A Netflix árai 2011-es indulása óta viszonylag stabilak voltak, de 2016 óta rendszeresen emeli díjszabásait körülbelül kétévente.

Az elemzők szerint a Netflix piaci részesedése is nőtt Amerikában. Úgy vélik, hogy ahogy a streaming iparág fókusza az előfizetők számának növeléséről a nyereségességre tolódik át, a Netflix lesz ennek a legnagyobb haszonélvezője. A vállalat előfizetőinek száma várhatóan tovább bővül majd.

Más szakértők szerint is a Netflix dominálja a streaming piacot és riválisai nehezen tudnak versenyre kelni vele saját tartalmak tekintetében.

Magyarországon még csend van

A fentiek alapján tehát egyelőre csak az amerikai felhasználókat érintheti az újabb áremelés - arról egyelőre nincs hír, hogy más országokban is változnának a szolgáltató tarifái. Egyébként nem lenne példa nélküli, ha Magyarország most is megúszná az áremeléseket - a cég legutóbbi, tavaly őszi emelésekor is csak az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Franciaországban változtak a szolgáltató díjai, míg a többi európai országban akkor nem nyúltak a díjcsomagok áraihoz.