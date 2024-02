Súlyos híreket közölt Magyarország egyik kedvenc streaming-szolgáltatója: ezzel kevés előfizető számolt

A becsléseknél is nagyobb veszteséget könyvelt el 2023. utolsó negyedévében a Warner Bros Discovery. A médiakonglomerátum a gyenge reklámpiaccal és a hollywoodi kettős sztrájk következményeivel küzdöt.

A Warner Bros Discovery a vártnál nagyobb utolsó negyedéves veszteségről számolt be, mivel a médiakonglomerátum a gyenge reklámpiaccal és a hollywoodi kettős sztrájk következményeivel küzdött a tartalomgyártás terén - írja a Reuters. A WarnerMedia és a Discovery egyesülésével összekovácsolt vállalat részvényei közel 12%-ot zuhantak, még úgy is, hogy a Disneyt és a Paramountot is megelőzte a streaming üzletágban - egyébként a Paramount részvényei több mint 5%-ot estek.

A portál szerint az eredmények rávilágítanak a kihívásokra, miután az írók és a színészek sztrájkjai hónapokra megbénították a gyártást, mielőtt szeptemberben, illetve novemberben véget értek. A Warner Bros Discovery stúdióüzletágának bevétele 17%-kal csökkent a negyedik negyedévben, mivel a júliusban bemutatott Barbie-film sikere után nemigen volt olyan produkció, amely világszerte meghaladta az 1 milliárd dolláros jegyeladást a mozikban. A vállalat a Timothee Chalamet és Zendaya főszereplésével készült Dűne című sci-fi eposz második részének márciusi bemutatójához fűzi reményeit. A bemutatót a hollywoodi sztrájkok miatt novemberről elhalasztották.

A hirdetési bevételek 12%-kal, 1,95 milliárd dollárra csökkentek a hálózati szegmensben, amit a hagyományos televíziós műsorok közönségének folyamatos csökkenése és a gyengébb gazdasági kilátások rontottak. A teljes negyedik negyedéves 10,28 milliárd dolláros bevétel elmaradt az elemzők 10,35 milliárd dolláros becslésétől. A vállalat részvényenként 16 cent veszteséget szenvedett el, ami nagyobb a 7 centes veszteségre vonatkozó várakozásoknál.

A kábeltelevíziózás hanyatlása részben az iparág újbóli konszolidációjáról szóló közelmúltbeli pletykákat táplálta. A Reuters már januárban arról számolt be, hogy a Skydance Media vezérigazgatója, David Ellison a Paramount anyavállalatára, a National Amusementsre tett ajánlatot. Decemberben pedig a Warner Bros Discovery vezérigazgatója, David Zaslav és a Paramount legfőbb vezetője, Bob Bakish találkozott, hogy egy lehetséges üzletről tárgyaljanak.

A Warner Bros Discovery e hónap elején közölte, hogy a Walt Disneyvel és a Fox-szal közös vállalatot hoz létre, hogy idén ősszel sportstreaming szolgáltatást indítson, amellyel a fiatalabb, televíziót nem nézőkre kívánják megragadni.