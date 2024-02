Újabb sikerfilm kerül fel streamingre: aki moziban lemaradt róla, most pótolhatja

Jason Momoa főszereplésével érkezik az Aquaman és az Elveszett Királyság! A hazai mozikban nagy sikert aratott film (az InterCom forgalmazásában több mint 191 néző látta a bemutató óta) február 27-én szinkronosan és magyar felirattal is megérkezik az HBO Maxra - közölte a Warner.

A film története szerint Aquaman Atlantisz királyaként és családapaként rutinszerű életet él. Ám amikor újra felbukkan régi ellensége, a bosszúszomjas Fekete Manta, Arthur bebörtönzött testvérének segítségét kéri, hogy együtt megmentsék a családot, Atlantiszt és az egész világot. A film főbb szerepeiben Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II, Patrick Wilson, Randall Park, Nicole Kidman és Dolph Lundgren.

Mi várható még?

Márciusban Kate Winslet diktátorként uralkodik az HBO új sorozatában (A rezsim), egy csapat újságíró élőben követi az elnökválasztást (Lányok a buszon), megnézhetjük Christopher Nolan több filmjét (Tenet, Csillagok között, Tökéletes trükk, Dunkirk), az összes Robotzsaru filmet illetve a sztárokkal teli dramedyt (Pénzeső) is - közölte korábban a szolgáltató.

A hónap kiemelt premierje a Stephen Frears (Kvíz, Egy házasság helyzete, A legharsányabb hang) rendezte 6 részes minisorozat, A rezsim (03.04, az epizódok hetente érkeznek), amely Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Hugh Grant és Andrea Riseborough közreműködésével mutatja be szatirikus módon, milyen is egy modern önkényuralmi rendszer.

A Lányok a buszon (Girls on the bus) négy újságírónőt követ végig, akik ugyan más-más oldalt képviselnek, de mégis együtt utaznak az amerikai elnökválasztás kampánykörútján. A történet középpontjában Sadie McCarthy áll (Melissa Benoit - Supergirl, Whiplash), az idealista, aki romantizálja a régi típusú újságírást. A kampány során megismerkedik és barátságot köt három vetélytársával, Grace-szel (Carla Gugino - Jett, Törésvonal), Lolával (Natasha Behnam - Mayans M.C.) és Kimberlynnel (Christina Elmore - Bizonytalan, Az utolsó remény).

Friss sorozatpremierként érkezik még az Adult Swim animániós sorozata, a Királyi Krékerek (Royal Crackers, 03.01, hetente új részekkel) 2. évada, a Kutyaotthon 5. évada, a lengyel krimi sorozat, A védőügyvéd mindkét évada, a nagysikerű thriller sorozat, A takarítónő 3. évada. Ezenkívül érkezik a Casa Grande (03.28, premier napján az összes epizód elérhető) című családi dráma sorozat, amely az észak-kaliforniai farmerek életében nyújt betekintést, mint egy modern Dallas sorozat.

Továbbá ebben a hónapban indul egy új nyomozós sorozat is Dr. Csont és Spencer producerétől. A Megkerültek szerint évente több mint 600.000 ember tűnik el az USA-ban, több mint felük színes bőrű és gyakran látszólag meg is feledkeznek róluk. Gabi Mosley (Shanola Hampton - Shameless - Szégyentelenek) PR-szakember és csapata gondoskodik arról, hogy mindig legyen valaki, aki keresi az elfelejtett eltűnt embereket.

Filmek terén a hónap egyik legnagyobb premierje a sztárokkal teli dramedy, a Pénzeső (Dumb Money). A valós eseményeken alapuló film főhőse Keith Gill, aki egy kis videojáték-cégbe való befektetéssel nagy mértékben növeli a cég értékét, ami hamarosan sok embert gazdaggá tesz, ám dühbe gurít néhány milliárdost. A film főbb szerepeiben Paul Dano, Pete Davidson, Vincent D'Onofrio és Seth Rogen.

Március 27-én érkezik az USA-ban nagy port kavart ügy, amelyben Alex Jones műsorvezető fake newsként hivatkozott a 2012-es Sandy Hookban történt iskolai tragédiára. Az igazság vs Alex Jones (The Truth vs Alex Jones) azt a tárgyalást követi nyomon, amelyen az áldozatok szülei beperelték a hírhedt műsorvezetőt. Dokumentumfilmek terén érkezik még a Pianoforte (03.01), amely egy meghitt portré a legendás Nemzetközi Chopin Zongoraversenyen részt vevő fiatal, a felnőtté válás küszöbén álló zongoristákról.

Az Oscar-díj átadóra készülve a hónapban Christopher Nolan filmjei kerülnek a középpontba. Március 9-től újra elérhető lesz a Tenet, a Dunkirk, az Eredet, a Csillagok között és a Tökéletes trükk is.

A hónap további friss premierjei között megtalálható a Hogyan öljük meg a férjünket? (How To Murder Your Husband, 03.01) Cybill Shephard és Steve Guttenberg főszereplésével. Nancy Crampton-Brophy jó tollú írónő, aki gyakran ír olyan női főszereplőkről, akik arról fantáziálnak, hogy megölik saját férjüket. Az írónőt 2022-ben elítélték saját férje meggyilkolásáért. Igaz történet alapján. Magyar film premierként érkezik Szabó Szonja fesztiváldíjas rövidfilmje, A mentor (03.01) Psotta Zsófi és Gál Kristóf közreműködésével. Érkezik még az összes eddigi Robotzsaru film (03.01), beleértve a 2014-es remaket is, a Tökéletes másolat (Copycat, 03.01) című thriller Sigourney Weaver főszereplésével, a 2005-ös Charlie és a csokigyár (03.15), a Timothée Chalamet féle Szólts a neveden (03.29), a Harmadik típusú találkozások rendezői változata (03.31), a 2004-es Hellboy (03.31) és az 1998-as Godzilla (03.31). Ezenkívül is rengeteg könyvtár tartalom jön még, mint Keanu Reeves akciófilmje, Az utca királyai (Street Kings, 03.08), a Kótyagos szerelem (03.08), Antal Nimród 2009-es akciófilmje, A szállítmány (03.15) és még sok más is.