Így szabadult a börtönből Aurelio: itt vannak az első fotók

Elhagyta a börtönt Aurelio. A ValóVilág 6 győztese napra pontosan két évvel a bevonulása után léphetett ki a Kalocsai Fegyház és Börtön kapuján, hogy a büntetését a továbbiakban bajai otthonában töltse, ahová édesanyja és gyermeke édesanyja kísérte el - írja a Blikk, ahol képeket is tettek közzé az eseményről.

A celeb szombat reggel szabadult a Kozma utcai büntetés-végrehajtási intézetből. A lap információi szerint Kalocsáról szabadult, és a bajai otthona előtt kapták lencsevégre, éppen hazatérése pillanatában. Édesanyja, Márta, valamint gyermeke anyja kísérte, azonban senki sem volt hajlandó kommunikálni a sajtóval, hiába próbáltak vele beszélni.

Az egykori villalakó 2022 február 17-én vonult börtönbe, miután másodfokon 3 év 5 hónap börtönbüntetésre ítélte őt a bíróság emberrablás és egy korábbi drogügye miatt. Aurelio a bent töltött idő alatt édesapa is lett, kislányával pedig most fog először személyesen találkozni. Szavai szerint az apaság és a büntetés elérte a hatását, nemcsak megbánta tettét, de nagyon sokat változott is.

