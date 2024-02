Hiába minden trükk: senkinek sem kell Lagzi Lajcsi óriási birtoka, még a vadászházát is árulja

Galambos Lajos még mindig nem tudja eladni milliárdokat érő birtokát. Pedig a területet már fel is darabolták, több részletben árulják a zenész megbízottjai.

Még mindig nem tud szabadulni milliárdokat érő mocsai birtokától Lagzi Lajcsi, pedig a jelenleg börtönben ülő zenész mindent megtesz, megbízottjain keresztül próbál túladni az ingatlanon. A Story magazin emlékeztet, az összesen 13 ezer négyzetméteren elterülő birtokot először 7 évvel ezelőtt 2,5 milliárd forintért hirdették meg, ám az értékesítést jó időre fel kellett függeszteni, miután a birtokot bűnügyi zár alá vették. 2022-ben aztán a trombitás 3,6 milliárd forintott szeretett volna kapni az ingatlanért, de az érdeklődés ekkor sem volt túlzottan nagy.

Ezért a trombitás úgy döntött, feldarabolja a területet: 8 ezer négyzetmétert megtartott magának, a többit pedig kisebb területekre osztva 60, 165, és 235 millió forintos irányáron hirdette. Utóbbi összegért egy 420 négyzetméteres vadászházat árusított, ahol maga is sokáig élt. A lap szerint ez a megoldás sem vezetett sok eredményre. Egyébként a birtokon kirándulni, lovagolni, íjászkodni, vadászni, horgászni is lehet, és a terület motoros ernyő és siklóernyő használatára is alkalmas, akárcsak helikopterrel való leszállásra.

Galambos Lajos egyébként nincs túl jó állapotban a börtönben, sokat fogyott, egészsége megromlott. Ügyvédei szerint a rá kiszabott 3 év 6 hónapból naghyjából egy évet kell rácsok mögött töltenie, ami 2024 júliusában járhat le, ha minden jól alakul.

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA