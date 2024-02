Kiderült, mennyi nyugdíjat kap Zalatnay Sarolta: "ennyiből nem tudok megélni"

Azt mondja, bár fizetett nyugdíjjárulékot a rendszerváltásig, annak valamiért nincs nyoma a rendszerben, így jócskán az átlagnyugdíj alatti pénzt kapja havonta.

Keserves anyagi helyzetéről vallott a hatvanas évek egyik legnépszerűbb magyar énekesnője, Zalatnay Cini. Az énekesnő a Mandinernek panaszkodott arról, hogy továbbra is imád színpadon lenni a közönséggel való különleges kapcsolata miatt, más oka is van annak, hogy túl a hetvenen még mindig koncertezik.

Cini azt mondta: brutálisan kevés a nyugdíja, és ezért kell még mindig fellépéseket vállalnia.

Hatvanezer forint a nyugdíjam. Gyorsan hozzáteszem, azért csak ennyi, mert sok zenésztársammal együtt hiába fizettünk nyugdíjjárulékot 1989-ig, nincs nyoma a rendszerben, így nem is számít bele a nyugdíjunkba. Az előadói jogdíjból is jön valamennyi pénz, de ha nincs havonta négy fellépésem, nem tudok megélni

- mondta az énekesnő.

Azt is hozzátette, hogy ugyan még most is nagyon szeret fellépni, kora miatt már gondolt rá, mi lesz vele, mikor már nem bírja a feszített tempót.

Amíg bírom kondival, addig csinálom, és továbbra is csak élőben vagyok hajlandó énekelni, de úgy is eljön az a pont, amikor már nem lesz erőm rá, ám akkor nem tudom, mi lesz

- mondta az énekesnő.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA