Fontos bejelentést tett a Netflix: népszerű csomag szűnik meg hamarosan

15 és fél dollár lesz a legolcsóbb előfizetés azokban az országokban, ahol eltörlik az olcsó reklámmentes csomagot.

eltörli a legolcsóbb, hirdetésmentes Basic előfizetését a Netflix: elsőként Kanadában és az Egyesült Királyságban szűnik meg ez a csomag a vállalat bejelentése szerint, írja a The Verge.

Az előfizetőknek a vállalat arról számolt be pontosan, hogy a legolcsóbb, hirdetésmentes Basic előfizetésüket szüntetik be néhány olyan országban, ahol reklámokkal támogatott csomagok is elérhetőek. Erre a lépésre a második negyedévtől kerülhet sor. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 15,49 dolláros előfizetés lesz a legolcsóbb reklámmentes csomag a streamingszolgáltatónál az érintett országokban.

Arról egyelőre nincs információ, hogy Magyarországon is vegbemegy-e ez a csomagmegszüntetés, illetve hogy az árakban a lépés miatt lesz-e változás.