KATA-károsult lett a Barátok Közt legendás színésznője: tanárnak kellett állnia, középiskolában tanít

Évek óta nem nagyon láthatta a közönség színpadon vagy televíziós produkciókban Csomor Csillát, a Barátok közt Berényi Zsuzsáját. A színésznő miután kivezették a KATA-t felhagyott szabadúszó színészi pályájával és tanárnak állt.

Fél éve még csak másodállásban tanított Csomor Csilla, most azonban már főállásban oktat összművészetet gimnazistáknak – írja a Blikk. Csillának bár a színház örök szerelem maradt, mostanra a tanításba is beleszeretett. Nem véletlen, hogy saját estjei mellett a közönség az utóbbi időben nem láthatta őt színpadon.

„A KATA kivezetése után a szabadúszó színészi karrierem is megszakadt, ezért gőzerővel elkezdtem nézelődni. Hiszek abban, hogy mindennek akkor jön el az ideje, amikor kell, és kapva kaptam az alkalmon, hogy művészetet oktassak”- vallotta Csomor Csilla, aki immáron néhány hónapja főállásban oktat. A színésznő arról is beszélt, most jött el az ideje annak, hogy a visszatérését előkészítse.

Nagyon hiányzik a színház, és épp most készítem elő a visszatérésem a színpadra, de nem mondtam le a televíziós szereplésekről sem. Abban biztos vagyok, hogy a színház mellett sem mondok majd le a tanításról, hiszen már az is az életem szerves része

- mondta el a lapnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

(Címlapkép - Mészáros János, MTI/MTVA)