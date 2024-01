Hihetetlen, mennyit keresett profi boxolóként Erdei Zsolt: meccspénzéről vallott a legendás sportoló

Erdei Zsolt Hajdú Péter műsorában beszélt bokszoló múltjáról és azt is elárulta, hogy mennyit keresett egyetlen egy mérkőzéssel. A csúcson akár közel 100 millió forintot is megkeresett egyetlen egy mérkőzéssel és mindegy volt elveszíti vagy megnyeri-e az adott mérkőzést.

Erdei Zsolt bokszoló Hajdú Péternek beszélt a sportban eltöltött éveiről, és arra is kiértek, hogy mennyi pénzt keresett a mérkőzésekkel. Az interjúból többek között az a meglepő tény is kiderül, hogy a sportoló mindig a meccsekre kapta a pénzt, nem számított, hogy megnyeri vagy esetleg elveszíti-e az adott ringviadalt. De azt is elmondta a világbajnok, hogy egyúttal ez azt is jelentette, hogy a világbajnoki címvédésekért sem járt semmilyen prémium a szerződésben meghatározott összegen felül.

A a műsorvezető azon kérdésére, hogy a legjobban futó éveiben mennyit keresett a bokszoló elmondta, hogy

hát ez nehéz kiszámolni, de a meccspénzen az 730 ezer euró volt, egyetlen mérkőzésért. Viszont abból lejött a menedzseri jutalék plusz abból le kellett adóznom

- mondta. Majd gyorsan ki számolják az adásban, hogy ez nagyjából nettó 350 ezer eurót jelent, ami az akkori árfolyamon is (2007) igen nagy pénznek számít. A 2007-es átlag euró árfolyam nagyjából 253 forint körül volt, így ebből már könnyen kiszámítható, hogy nagyjából 88,5 millió forint körül kapott egyetlen mérkőzésért az ökölvívó. Arra is kitérnek a beszélgetés közben, hogy az amatőr sportolók nem kapnak pénzt, de előfordulhat, hogy egy egyesület mögéjük áll, vagy valamilyen ösztöndíjat megpályáznak.

Címlapkép forrása: MTI/MTVA