Itt a SkyShowtime februári műsora: lesz mit nézni a bekuckózáshoz

A SkyShowtime műsorában februártól elérhető új sorozatok a HALO és a The Lovers, valamint folytatódnak The Woman in the Wall, a Ted és a The Curse új évaddal. Újonnan kerül a kínálatba a Mission: Impossible – Leszámolás – Első rész, a Heist 88 és a Tini Nindzsa Teknőcök: Mutáns káosz.

Az új tartalmak ismertetőiért görgess lejjebb. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! HALO A sorozatfelelős és vezető producer, David Wiener (Brave New World) sorozata az Xbox®- on 2001-ben debütált első HALO-játékából jól ismert univerzumban játszódik. Az emberiség és a Covenantként elhíresült idegenek között zajló, 26. századi gigászi konfliktust bemutató HALO olyan sorozat, amelyben az emberi sorsok és történetek ábrázolása szorosan összefonódik a látványos akciókkal, kalandokkal és egy félelmetesen élethű jövőképpel. The Lovers Egy szerelmes történet két emberről, akik látszólag semmilyen mértékben nem illenek egymáshoz – vagy lehet, hogy mégis egymásnak teremtették őket? Janet (Roisin Gallagher) egy belfasti szupermarketben dolgozó, mocskos szájú, szellemes alkalmazott, akit látszólag semmi sem érdekel, még a saját élete sem. Seamus (Johnny Flynn), aki városi lakos és politikai műsort vezet, látszólag tökéletes életet él a híres barátnőjével Londonban. Így amikor Seamus beesik Janet világába (szó szerint a falon keresztül, egyenesen a hátsó kertjébe), rögtön konfliktusba is kerülnek egymással. Később azonban rejtélyes módon vonzódni kezdenek egymáshoz, és hamarosan nyilvánvalóvá válik, hogy egymásba szerettek. The Woman in the Wall The Woman in the Wall Írország egyik legmegdöbbentőbb botrányát, a Magdolna-mosodák néven hírhedtté vált embertelen intézmények történetét dolgozza fel. Lorna Brady (Ruth Wilson) a kitalált Kilkinure kisvárosában élő nő, aki egyik reggel arra ébred, hogy egy holttest hever a házában. A hátborzongató az egészben, hogy Lornának fogalma sincs, hogy a halott nő kicsoda, vagy hogy ő maga lehet-e felelős a nyilvánvaló gyilkosságért… Lorna ugyanis már régóta alvajáró, és a betegség egy szélsőséges formájában szenved, amire akkor jött rá, mikor a Kilkinure kolostorba zárták. Ted Itt a Family Guy alkotója, Seth MacFarlane élő szereplős/CGI kasszasikerének a folytatása a gyermekkori kívánság következtében életre kelt, dédelgetett plüssmackóról, Tedről! Ebben az arcátlan, fergeteges, félórás részekből álló vígjátéksorozatban John Bennett bostoni tinédzserként tér vissza legjobb barátja és örök villámtesója, a mocskos szájú plüssmackó társaságában. A 90-es években, miután a népszerűsége leáldozott, Ted kénytelen volt beiratkozni a középiskolába a legjobb haverjával, Johnnal, és megtapasztalni a tinédzserlét szépségeit és árnyoldalait... egy-egy szippantásra. The Curse A The Curse egy ifjú pár, Whitney és Asher Siegel történetét mutatja be, akik az új-mexikói kisvárosban, Españolában szeretnék valóra váltani a környezettudatos otthonról alkotott elképzeléseiket. Törekvéseiket megnehezíti, hogy egy különc valóságshow-producer, Dougie, nagy lehetőséget lát a sztorijukban. A történet kibontakozása során a pár az etikai és erkölcsi szürkezónák kusza hálójában találja magát, miközben a kapcsolatuk fennmaradásáért küzdenek. A sorozat főszereplői Emma Stone (La La Land, The Favourite), Fielder (The Rehearsal) és Safdie (Oppenheimer). Vendégszereplők: az Oscar®-jelölt Barkhad Abdi, az Emmy®-jelölt Corbin Bernsen és Constance Shulman. (x) Mission: Impossible – Leszámolás – Első rész Ethan Hunt (Tom Cruise) és az IMF-csapata eddigi legveszélyesebb küldetésükre indulnak, egy félelmetes, az egész emberiségre veszélyt jelentő új fegyver felkutatására, még mielőtt az rossz kezekbe kerülne. Mivel a jövő irányítása és a világ sorsa forog kockán, és közelednek Ethan múltjának sötét erői, halálos hajsza veszi kezdetét a Föld körül. Egy titokzatos, korlátlan hatalommal rendelkező ellenséggel szembesülve Ethan kénytelen belátni, hogy ennél a küldetésnél semmi sem lehet fontosabb – még azok élete sem, akik a legtöbbet jelentik számára. Heist 88 Jeremy Horne (Courtney B. Vance) egy profi bűnöző, akinek veleszületett képessége, hogy bárkit rá tud venni szinte bármire. Miután úgy dönt, hogy csinál még egy utolsó balhét, mielőtt börtönbe kerül, Horne négy fiatal banki alkalmazottat toboroz, hogy lopjanak el közel 80 millió dollárt az ország bankrendszeréből egy vakmerő és pimasz támadás során. Tini Nindzsa Teknőcök: Mutáns káosz Miután évekig elzárkózva éltek az emberek világától, a teknőctestvérek most útnak indulnak, hogy hőstetteikkel megnyerjék New York szívét, és normális tinédzserekként fogadják el őket. Új barátjuk, April O’Neil segít nekik fellépni egy rejtélyes bűnszövetkezet ellen, de amikor egy mutánshadsereg szabadul rájuk, kiderül, hogy nagy fába vágták a fejszéjüket. Szereplők: Nicolas Cantu (Leonardo), Sharon Brown Jr. (Mikey), Micah Abbey (Donnie), Brady Noon (Raph), Jackie Chan (Splinter), Ayo Edebiri (April), Ice Cube (Superfly), Seth Rogen (Bebop), John Cena (Rocksteady) és Paul Rudd (Mondo Gecko).

